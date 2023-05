DeKalb remporte sa propre section, envoie trois relais de sprint à l’état – Shaw Local

DeKALB – Riley Newport, senior de DeKalb, a grandement contribué à ce que les Barbs remportent un titre de section par équipe, mais il a été plus impressionné par ce que ses coéquipiers ont accompli.

DeKalb a qualifié trois relais de sprint, dont deux (les équipes 4×100 et 4×200 mètres) sont arrivés à l’heure, pour la rencontre d’État lors de la rencontre sectionnelle d’athlétisme DeKalb Boys de classe 3A mercredi.

«Nos sprinteurs ont fait un excellent travail», a déclaré Newport, qui a remporté le 1600 m et a couru une étape du relais 4×400 m gagnant. « Il en faut beaucoup pour faire tomber ces relais, je suis vraiment fier d’eux aujourd’hui. Je suis heureux de faire partie de cette équipe.

«Ils ont vraiment bien concouru. Ça a été un peu difficile pour nos relais, mais ils ont vraiment tout mis en place aujourd’hui quand ça comptait. Cela montre à quel point nous sommes formidables, nous avons tout mis ensemble au bon moment. C’était vraiment important.

DeKalb a remporté le titre par équipe avec 69 points, devant Belvidere North (57) et Hampshire (53).

Newport et son coéquipier Jacob Barraza ont terminé 1-2 au 1600 m, puis ont fait équipe avec Ethan Tierney et LaBrian Carrington pour remporter le 4×400 m.

Andrew Tumminaro a remporté le saut à la perche en tant qu’autre champion de section des Barbs.

Carrington et Tierney ont également couru dans les équipes 4×100 et 4×200. Jauharie Wilson, Carrington, Marquan Howard et Tierney ont terminé troisièmes du 4×100 en 42,72, et Tierney, Wilson, Carrington et Braylen Anderson ont terminé troisièmes du 4×200 en 1:30,19.

« C’était vraiment bien. C’était la première fois que nous courions ces temps cette année », a déclaré Tierney. « Je n’avais pas couru le 4×2 cette année. Les transferts 4×1 n’avaient pas été très bons, mais ce soir ils étaient vraiment bons.

« J’essayais d’attraper Rockford East [in the 4×100]. Je l’ai vu et j’ai couru une bonne jambe, et j’ai regardé l’heure [on the scoreboard] et j’étais content de voir ça.

Ethan McCarter de DeKalb s’est également qualifié avec une deuxième place au saut en longueur.

Athlétisme GARÇONS

Sectionnel DeKalb de classe 3A

Scores de l’équipe : 1. DeKalb 69, 2. Belvidere North 57, 3. Hampshire 53, 4. Huntley 47, 5. Crystal Lake Central 45, 6. Rockford East 43, 7 (égalité). Jacobs, Guilford 40, 9. Auburn 36, 10. Crystal Lake South 34, 11. Hononegah 29, 12. McHenry 27, 13. Harlem 24, 14. Prairie Ridge 11, 15. Jefferson 3.

relais 4×800 : 1. CL Central-* (James Durcan, Mason Alvarez, Jackson Hopkins, Karson Hollander) 8:03.62, 2. Jacobs -* (Matt Andreano, Isaac Pepin, Max Sudrzynski, Adam Lakeman) 8:03.68, 3. Belvidere North 8 :21.22, 4. Hononegah 8:25.33, 5. Hampshire 8:31.77, 6. DeKalb 8:38.46.

relais 4×100 : 1. Rockford East-* (Mechai Docket-Lewis, Javius ​​Catlin, Deterrace Dotson, Alonzo Latimore) 42,47, 2. Guilford-* (LaDamion Hoffman, Messiah Tilson, Justin Brown, Jaidyn Nguyen) 42,67, 3. DeKalb-* (Jauharie Wilson, LaBrian Carrington, Marquan Howard, Ethan Tierney) 42.72, 4. Auburn-* (MyNes Murray, Elijah Malone, Dontavious Williams, Jeremiah Walker), 42.92, 5. Huntley 43.63, 6. Belvidere N. 43.87.

3 200 mètres : 1. Evan Horgan-* (BN) 9:06.91, 2. Tommy Nitz-* (Hunt) 9:26.78, 3. Aiden DeMuth-* (Jac) 9:35.39, 4. Julian Van Antwerp (Jac) 9:47.30 , 5. Aiden Shulfer (CLC) 9:54.15, 6. Nate Peyer (CLC) 10:07.28.

110 haies hautes : 1. Jonathan Tegel-* (CLC) 14.81, 2. Brandon Ferguson-* (Aub) 15.10, 3. Carter Alvarado (CLS) 15.58, 4. Mitchell Cavanaugh (Hon) 15.85, 5. Logan Borzych (Hunt) 15.95, 6 Owen Hunt (Har) 15.97.

100 mètres : 1. Docket-Lewis-* (RE) 10.95, 2. Nico Bertolino-* (BN) 11.03, 3. Jeremiah Walker (Aub) 11.07, 4. Vinny Costa (Hunt) 11.15, 5. Latimore (RE) 11.24, 6 Eli Shoufer (RP) 11.37.

800 mètres : 1. Andreano-* (Jac) 1:58.94, 2. Hopkins-* (CLC) 1:59.00, 3. Landon Bachta-* (Guil) 1:50.04, 4. Anthony Avila (BN) 1:59.86, 5. Hudson Fisher (Chasse) 1:59.97, 6. Owen Cuplin (Hamp) 2:00.88.

relais 4×200 : 1. Rockford East-* (Docket-Lewis, Catlin, Jayden Green, Latimore) 1:28.93, 2. Guilford-* (Kevien Jackson, Hoffman, Brown, Tilson) 1:29.69, 3. DeKalb-* (Tierney, Wilson , Carringon, Braylen Anderson) 1:30.19, 4. Auburn 1:31.25, 5. Huntley 1:32.59, 6. Belvidere N. 1:32.93.

400 mètres : 1. Braeden Brown-* (BN) 50.80, 2. Bryce Bannerman-* (Hamp) 51.17, 3. Talon Sargent (Hunt) 51.22, 4. Joel Jones (Hamp) 51.84, 5. Luke Alberstett (Hon) 52.87, 6 Abe Beary (Har) 52.87.

300 int. obstacles : 1. Alvarado-* (CLS) 39.18, 2. Tegel-* (CLC) 39.83, 3. Devon McTague-* (Jac) 40.29, 4. Hunt (Har) 40.29, 5. Cavanaugh (Hon) 41.77, 6. Brown (NE) 41.98.

1 600 mètres : 1. Riley Newport-* (DeK) 4:16.93, 2. Jacob Barraza-* (DeK) 4:19.78, 3. Will Gelon-* (R) 4:22.99, 4. Brandon Lawson (Guil) 4:26.26, 5. Andrew Beyer (Jac) 4:29.42, 6. Gerrit Dam (PR) 4:29.64.

200 mètres : 1. Walker-* (Aub) 22.16, Nguyen-* (Guil) 22.25, 3. Tilson (Guil) 22.86, 4. Anderson (DeK) 22.91, 5. Randell (Hamp) 23.14, 6. Shoufer (PR) 23.14.

relais 4×400 : 1.DeKalb-* (Barraza, Tierney, Newport, Carrington) 3:25.29, 2. Hampshire-* (Bannerman, Cuplin, Jones, Carlos Gerez Acuna) 3:27.58, 3. Hononegah 3:29.82, 4. CL Sud 3 :33.34, 5. Jacobs 3 :34.30, 6. Huntley 3 :34.40.

Lancer du poids : 1. Jacob Klink-* (Hon) 16.86 (55-3.75), 2. Harrington-McKinney-* (Har) 15.92 (52-2.75), 3. Smits (McH) 15.18 (49-9.75), 4. Salas ( CLS) 15.05 (49-4.5), 5. Patrick Dubose Jr. (Aub) 14.61 (47-11.25), 6. Homola (Hamp) 13.87 (45-6.25).

Disque: 1. KeShawn Harrington-McKinney-* (Har) 48.15 (157-11), 2. Ryne Salas-* (CLS) 47.92(157-2), 3. Gage Homola (Hamp) 44.27 (145-3), 4. Ryan Gremo (McH) 44,26 (145-2), 5. Will Seibert (Jac) 43,01 (141-1), 6. Max Smits (McH) 42,59 (139-8).

Grand saut: 1. McKale Hood-* (Chasse) 1,95 (6-4,75), 2. Hayden Stone-* (McH) 1,85 (6-0,75), 3. Brown (BN) 1,85 (6-0,75), 4. Nick James ( Jeff), Jeffrey Cruickshank (Hamp) 1,80 (5,10-75), 6. Prentiss Wynn (RE) 1,80 (5-10,75).

Long saut: 1. Dotson-* 6.60 (21-8), 2. Ethan McCarter-* (DeK) 6.53 (21-5.25), 3. Hood (Chasse) 6.48 (21-3.25), 4. Brown (BN) 6.42 (21 -0,75), 5. Leonard Spates (Aub) 6,28 (20-7,25), 6. Klink (Hon) 6,18 (20-3,5).

Triple saut: 1. Vince Scott-* (Hamp) 13.70 (44-11.5), 2. Shamar Allwood-* (Hamp) 13.31 (43-8), 3. Billy Miller (DeK) 13.14 (43-1.5), 4. Zach Rysavy (Chasse) 12,87 (42-2,75), 5. Nate VanWitzenburg (CLS) 12,79 (41-11,5), 6. Kevin Fist (RP) 12,70 (41-8).

Saut à la perche: 1. Andrew Tumminaro-* (DeK) 4.53 (14-10.25), 2, Zeke Galvicius-* (McH) 4.38 (14-4.5), 3. Cameron O’Brien (BN) 4.01 (13-1.75), 4 ( cravate). Sam Scholl, Gavin Fujino (CTC) 3.86 (12-8), 6. Ben Stech (RP) 3.40 (11.-1.75)

*-qualificatif d’état.