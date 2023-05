DeKalb profite de l’occasion pour gagner contre son rival Sycamore – Shaw Local

DeKALB – Avec Sycamore qui dominait le déroulement du match de lundi, DeKalb savait qu’il devrait maximiser toutes les opportunités de marquer qui lui seraient données.

Le premier coup de pied de coin des Barbs du concours à mi-chemin de la seconde mi-temps a finalement donné à DeKalb une chance de sortir de l’impasse sans but.

Lindsey Bargiel a lancé le ballon du côté droit dans une foule de joueurs devant le filet. Ashley Diedrich a parfaitement chronométré son saut et a ramené le ballon à la maison pour le seul but du concours.

Avec sa victoire 1-0 sur Sycamore, DeKalb a remporté le El Classicorn, un nouveau trophée itinérant parrainé par l’équipe de football semi-professionnelle DeKalb County United qui revient au vainqueur du match de rancune annuel entre les deux écoles.

« Je pense que plusieurs filles ont très bien joué aujourd’hui », a déclaré l’entraîneure de DeKalb, Nicole Fleming. « Tous mes seniors voulaient sortir avec une victoire contre Sycamore, alors ils étaient très excités et excités par le match. »

Les Barbs savaient que le coup de pied de coin serait un jeu critique.

« De toute évidence, nous n’avions que quelques occasions dans le match, donc le coup de pied de coin était important pour nous. En entrant dans le coup de pied, nous savions tous que nous devions obtenir quelque chose », a déclaré Diedrich. « C’était une sorte de bric-à-brac. J’ai juste sauté dessus et j’étais content qu’il soit entré.

En première mi-temps, la majeure partie de l’action s’est déroulée du côté du terrain de DeKalb. Les Spartans, aidés par un vent fort soufflant vers le but des Barbs, ont eu plusieurs occasions de marquer sur coups arrêtés et quatre tirs au but. Mais la ligne arrière des Barbs a réussi à contrecarrer les attaques de Sycamore. La gardienne de DeKalb (6-9-1) Elizabeth Meeks a terminé le match avec six arrêts.

« Quand vous avez le vent dans le dos, vous avez de l’espoir pour de meilleurs résultats », a déclaré l’entraîneur de Sycamore, Kevin Bickley. « C’est 0-0 à la mi-temps, aller dans le vent, ils ont une chance. Ils ont mis un corps dessus, et maintenant nous sommes en retard d’un but.

Le défenseur des Barbs Addison Elshoff a crédité un changement dans la stratégie de la ligne de fond pour avoir mis fin à l’offensive de Sycamore.

« Nous avons récemment travaillé sur un changement de formation où nous sommes plus décalés, et j’ai l’impression que cela aide maintenant que nous affrontons des équipes plus difficiles », a déclaré le junior.

Fleming a déclaré qu’Elshoff et sa compatriote défenseure Isabella Schmerbach avaient tous deux un « match fantastique ».

Le jeu a été plus équilibré en seconde période.

« Nous ne jouions pas exactement notre jeu [in the first half]. Nous étions sous un peu de pression, nous ne faisions que taper dans le ballon et ne nous connections pas vraiment en haut », a déclaré Fleming. « A la mi-temps, nous avons parlé de jouer notre jeu, de nous connecter au milieu et de nous connecter aux pieds en haut et de chercher à garder la possession un peu plus longtemps. »

Sycamore (10-9) doit travailler sur la finition des attaques, a déclaré Bickley.

«Nous pouvons posséder, puis nous arrivons dans le dernier tiers du peloton et ça tombe en panne. Nous n’avons pas beaucoup d’occasions », a déclaré l’entraîneur des Spartans. « C’est quelque chose sur lequel nous devons continuer à travailler. Nous avons eu du mal avec cela dans les matchs qui ont précédé celui-ci.