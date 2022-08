DeKalb Park District sollicite les commentaires des résidents pour la conception de l’aire de jeux du parc Hopkins – Shaw Local

DeKALB – La direction du DeKalb Park District souhaite que la communauté s’implique dans la conception d’un nouveau terrain de jeu à Hopkins Park, 1403 Sycamore Road.

Lors d’une réunion tenue sous forme de journée portes ouvertes lundi, les responsables du Park District ont invité les résidents à en savoir plus sur les équipements qui pourraient être installés au printemps prochain. Toute personne incapable d’assister à la réunion de lundi et intéressée à fournir des commentaires est encouragée à remplir le formulaire du district du parc sondage en ligne sur dekalbparkdistrict.com.

La date limite pour les soumissions est le mardi.

John Shea, directeur exécutif du DeKalb Park District, a déclaré qu’il était clair que le moment était venu pour le Park District d’envisager d’investir dans un nouveau terrain de jeu à Hopkins Park.

“Cette aire de jeux a été installée en 2005″, a déclaré Shea. « C’est l’un de nos principaux parcs que tout le monde aime. … Le terrain de jeu, encore une fois, c’est juste 17 ans, presque 18 ans. Les pièces pour l’aire de jeux sont difficiles à trouver [and] remplacer.”

La sécurité des équipements de terrain de jeu du district est inspectée tous les mois, et des remplacements sont prévus tous les 15 à 17 ans, ont indiqué des responsables. Le terrain de jeu de Hopkins Park est à jour avec ses inspections.

Mais Shea a déclaré que l’une des diapositives a été fermée aux visiteurs car il y a une pièce endommagée et que les pièces de rechange ne peuvent pas être facilement obtenues en raison de son âge.

“En raison du fait qu’il est cassé, nous sommes allés chercher des pièces”, a déclaré Shea. “Sachant que les pièces de cette aire de jeux sont plus difficiles à trouver et qu’elles doivent être remplacées dans notre inventaire en raison de l’espérance de vie, nous voulons simplement nous assurer que nous avons une aire de jeux qui répond aux demandes du public et que tous les éléments sont ouverts.”

Le district évalue deux concepts proposés pour une nouvelle conception de terrain de jeu à Hopkins Park, dont l’un est similaire à la structure existante et un autre qui présenterait un thème de bateau en bois géant.

Shea a déclaré que les deux concepts partagent certaines similitudes, mais là où ils diffèrent, c’est dans le bon sens.

“Ils sont juste présentés d’une manière différente”, a déclaré Shea. « Les deux sont complètement différents juste pour voir ce que la communauté préférerait. Nous voulons obtenir les commentaires de la communauté pour nous assurer que le terrain de jeu conçu pour remplacer le terrain de jeu existant situé à Hopkins Park répond aux demandes de la communauté DeKalb.

Shea a déclaré que les deux concepts ont des aires de jeux dédiées aux enfants de 2 à 5 ans et une autre pour les 5 à 12 ans.

Il a également déclaré que chacun offre des composants similaires conformes à la loi américaine sur les personnes handicapées pour encourager les enfants de toutes capacités à jouer les uns avec les autres.

Shea s’est dit satisfait du taux de participation à la réunion de lundi.

“Les gens qui sont sortis étaient engageants”, a-t-il déclaré. « C’était formidable de voir non seulement les parents répondre au sondage, mais aussi les enfants eux-mêmes qui répondaient au sondage et disaient : « J’aime cette diapositive. J’aime ce composant. Et j’aime ça.’ C’est la rétroaction que nous voulons. Nous voulons nous assurer que ce que nous allons construire remplacera le terrain de jeu existant et répondra aux demandes du public.