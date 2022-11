DeKalb Park District organise un événement médiéval mère-fils le 18 novembre – Shaw Local

DeKALB – Le district de DeKalb Park accueillera un chevalier médiéval mère et fils pour les mères, âgées de 18 ans et plus, et leurs fils, âgés de 3 à 13 ans.

Le Mother/Son Knight Out aura lieu vendredi de 18h à 19h30 au Haish Gym, 303 S. Ninth St. à DeKalb, selon un communiqué de presse.

L’admission à l’événement est par couple, 33 $ pour les résidents et 41 $ pour les non-résidents. Les frais pour chaque chevalier ou dame supplémentaire sont de 16 $ pour les résidents et de 20 $ pour les non-résidents.

Les participants peuvent profiter d’activités à thème médiéval, notamment de la musique, des jeux, des divertissements, des repas légers et des rafraîchissements. Tous les fils seront récompensés par un souvenir médiéval.

Pour vous inscrire, visitez dekalbparkdistrict.com.

Pour information, visitez dekalbparkdistrict.com ou composez le 815-758-6663.