DeKalb fait face à un autre pilier défensif alors que la vallée de Neuqua arrive en ville – Shaw Local

DeKALB – La semaine dernière, c’était la première fois en 13 ans qu’un adversaire excluait DeKalb pendant la saison régulière selon les registres de l’IHSA.

Cette semaine, les Barbs font face à une défense encore plus coriace.

Naperville Central a dominé les Barbs 26-0 la semaine dernièrela première fois que l’équipe a été blanchie depuis le premier tour des séries éliminatoires en 2018, et la première fois en saison régulière depuis 2009. Maintenant, les Barbs cherchent à casser un dérapage de deux matchs lorsque Neuqua Valley arrive à DeKalb vendredi.

« Nous n’avons certainement pas joué de notre mieux vendredi dernier, mais je me sens toujours bien là où nous en sommes », a déclaré l’entraîneur de deuxième année de DeKalb, Derek Schneeman. « Nous continuons à nous améliorer et à nous améliorer. Nous avons beaucoup appris de vendredi soir et j’espère que cela nous aidera à aller de l’avant.

Aussi bonne que la défensive de Naperville Central ait été toute la saison, la défensive des Wildcats a été encore plus coriace. Ils ont accordé sept points au total lors de leurs trois derniers matchs, dont deux blanchissages consécutifs. Neuqua Valley (6-1, 4-0 DuPage Valley Conference) n’a pas accordé plus de 20 points dans un match cette année.

Schneeman a déclaré qu’il avait l’impression que les Barbs (4-3, 2-2) avaient la capacité de faire de gros jeux la semaine dernière, mais qu’ils ne pouvaient pas exécuter, amassant seulement 105 verges d’attaque totale. Talen Tate a couru pour 56 de ces verges et s’est fait rappeler une course de 40 verges en raison d’une pénalité lors du premier jeu du match.

Tate a également eu une course de 30 verges plus tard dans le match annulée en raison d’une pénalité.

“Lorsque de gros jeux sont disponibles, nous devons les faire”, a déclaré Schneeman. « Nous ne pouvons pas laisser d’opportunités sur la table. Je pensais que nous étions physiquement dépassés. Naperville Central est certainement bon en défense, en particulier ses sept premiers, mais nous pourrions certainement jouer beaucoup mieux à cet égard.

Tate a dit qu’il aimerait voir le corps de réception plus impliqué dans l’infraction. Ce groupe comprend le senior Ethan McCarter, qui a retourné quatre coups de pied pour des touchés cette année.

“Je pense que nous devons ouvrir un peu plus notre livre de jeu”, a déclaré Tate. “J’ai l’impression que si nous incorporons certains de nos receveurs, nous serons bien mieux lotis et ce sera un meilleur match.”

L’offensive des Wildcats a été constante cette saison, mais n’a pas encore franchi la barre des 40 points. DeKalb a marqué 60 points de plus en attaque cette année que Neuqua Valley.

Le quart-arrière de Neuqua Valley, Mark Mennecke, a été blessé plus tôt dans la saison lors d’une défaite de 10-7 en prolongation contre Wheaton Warrenville South. Ryan Mohler a commencé à sa place et l’équipe n’a pas perdu depuis.

“Rien qu’ils ne fassent en attaque n’est assez nécessaire, mais ils exécutent assez bien”, a déclaré Schneeman. « C’est assez traditionnel Neuqua, ce qu’ils ont fait dans un passé récent. Ils font ce qu’ils font et ils le font bien. »

Compte tenu de la qualité de leur attaque, le demi défensif LaBrian Carrington a déclaré que les Barbs devaient saisir toute occasion que les Wildcats leur offraient.

“Nous devons profiter de toute fissure que nous voyons”, a déclaré Carrington. “Nous devons jouer au football physique rapidement pendant les quatre trimestres.”

Les Barbs ont besoin d’une victoire dans l’un de leurs deux derniers matchs pour devenir éligibles aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2019. Ils clôturent la saison régulière contre Waubonsie Valley, qu’ils ont battu 49-13 lors de la semaine 6.

Que cela se produise cette semaine ou la prochaine, Tate a déclaré qu’une place en séries éliminatoires signifierait beaucoup pour lui et pour l’équipe, d’autant plus que les Barbs ont déjà remporté autant de matchs cette saison qu’au cours des deux premières années de la carrière de Tate.

Carrington a déclaré qu’il sentait que beaucoup d’équipes avaient dormi sur les Barbs cette année et qu’il était ravi d’aider l’équipe non seulement à se qualifier pour les séries éliminatoires, mais aussi à faire une course en séries éliminatoires.

“C’est une grosse chose parce que l’année dernière nous n’avons pas vraiment bien fait”, a déclaré Carrington. “J’ai senti que beaucoup d’équipes nous méprisaient, et nous savons que nous sommes bien meilleurs que cela. Donc, ce serait bien d’obtenir cinq victoires et d’accéder aux séries éliminatoires.