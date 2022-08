DeKalb et Sycamore abandonnent les entraînements réguliers après deux ans de turbulences – Shaw Local

En 2020, les blocages liés à la pandémie de COVID-19 ont anéanti la saison de football et avec elle, évidemment, le premier jour des entraînements d’automne.

L’année dernière, plusieurs tornades ont frappé le comté de DeKalb et ont conduit les entraînements à l’intérieur le jour 1.

Lundi, même si les orages du matin ont inondé la région, DeKalb et Sycamore ont eu leurs premiers entraînements avant la saison 2022 sans accroc. Gênes-Kingston et Kaneland, cependant, ont ressenti des impacts mineurs en raison des fortes pluies.

“Cette année a été bien meilleure”, a déclaré l’entraîneur de DeKalb, Derek Schneeman. « J’étais un peu inquiet parce que le risque de pluie ce matin n’était pas trop grand, puis tout d’un coup il pleut. Mais je suis content que nous ayons pu venir ici et faire un entraînement complet.

DeKalb a eu son premier entraînement d’automne lundi après-midi, avec son premier match prévu pour le 26 août contre Sycamore au Huskie Stadium.

Comme DeKalb, les Spartans se sont également entraînés lundi après-midi pour ouvrir la saison après un été de 7 contre 7, d’entraînements et d’entraînements conjoints avec d’autres équipes.

“Heureusement, nous y sommes allés l’après-midi, donc tout s’est dégagé pour nous. C’est un peu détrempé, mais ce n’est pas trop grave », a déclaré Ryan. “Ça s’est transformé en une très bonne première journée. De bonnes réunions ce matin, de bonnes choses à faire, puis un bon entraînement aujourd’hui, un bon tempo.

Les Spartans sont allés 9-4 la saison dernière, perdant contre Fenwick dans une demi-finale de classe 5A face à l’éventuel champion d’État Fenwick.

Le demi de coin et receveur large Addison Peck a déclaré que l’équipe se concentrait sur une autre course profonde en séries éliminatoires.

“Notre saison a été écourtée l’an dernier, perdant en demi-finale”, a déclaré Peck. “Nous pensons que nous pouvons revenir à cet endroit et dépasser cela.”

Il a dit que la chimie de l’équipe était excellente cette année.

“Le lien de cette équipe est fou”, a déclaré Peck. “Chaque jour d’entraînement est tellement amusant. Beaucoup de jeunes gars qui commencent cette année s’éclatent », a déclaré Peck. « C’est génial de voir ça. C’est un super lien. Ça va juste être génial cette année.

Les Barbs sont allés 2-7 l’an dernier, ratant les séries éliminatoires pour la première fois après s’être qualifiés pendant sept saisons consécutives.

Et même avec tous les entraînements d’été, le receveur large de DeKalb, Cooper Phelps, a déclaré que le premier entraînement d’automne avait une sensation différente.

« Vous devez vous enfermer. C’est le premier entraînement officiel. C’est la saison maintenant », a déclaré Phelps. “Tout le monde est plus excité que pour les entraînements d’été.”

Gênes-Kingston a probablement ressenti le plus gros impact. Comme le veut la tradition, ils allaient passer le lundi et le mardi au Walcamp Outdoor Ministries and Retreat Centre à Kingston, mais ont fini par rester à l’école pour faire des visites et se soulever pendant que la tempête passait.

Leur entraînement prévu du matin a été déplacé vers l’après-midi.

“Nous avons juste dû nous adapter et surmonter”, a déclaré l’entraîneur de GK Cam Davekos. “C’était des tornades, mais il y a eu des inondations soudaines. Donc, nous avons juste attendu un peu. Nous avons modifié l’horaire et nous nous sommes adaptés. … Je suis toujours impressionné par ce groupe de gars et par la façon dont ils s’adaptent toujours bien aux situations.

Kaneland a été légèrement touché par les tempêtes Jour 1 – les entraînements des Chevaliers sont prévus pour le matin cette semaine, mais lundi ils l’ont repoussé à l’après-midi après que les choses se soient asséchées.

L’entraîneur Pat Ryan a dit qu’il aimait la maturité qu’il voyait dans son équipe. Beaucoup de juniors et de deuxième année de l’année dernière qui ont eu du temps de jeu pour la première fois sont maintenant plus expérimentés – un bon changement après que Ryan a déclaré que le groupe de l’année dernière était le plus inexpérimenté qu’il ait jamais connu.

“Nous avions beaucoup d’énergie aujourd’hui pour la première journée”, a déclaré Ryan. “Il y avait ce sentiment qu’aujourd’hui était vraiment le premier jour. En été, on a toujours l’impression que c’est toujours un camp d’été. Aujourd’hui, c’était un peu plus réel. Il y avait une énergie différente de celle qu’il y avait à la fin du camp.