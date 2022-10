DeKalb District 428 sondera le personnel sur l’engagement, le climat, la culture, la diversité, l’équité et l’inclusion – Shaw Local

DeKALB – Les dirigeants des écoles du district de DeKalb 428 ont décidé cette semaine d’aller de l’avant avec un effort pour sonder l’engagement, le climat et la culture du personnel ainsi que la diversité, l’équité et l’inclusivité.

Lors d’un vote de 7 voix contre 0, le conseil scolaire a approuvé un plan qui permettra au district d’accéder aux produits et services du consultant en ressources humaines HumanEx, basé au Michigan, pour à la fois générer et donner un sens aux données d’enquête.

Brad Black, président et chef de la direction de HumanEx, a déclaré que la clé de la méthode d’enquête de l’organisation est la façon dont elle est conçue et comment elle est communiquée aux répondants.

“C’est pris au sérieux”, a déclaré Black. « C’est une manière sérieuse. Ce n’est pas juste une autre enquête et où vous vous demandez où ça va aller ou si ce sera la dernière fois.

Les responsables de l’école ont invité Black à faire une présentation au conseil scolaire après qu’une discussion sur ce sujet ait déjà eu lieu lors d’une réunion spéciale qui a eu lieu la semaine dernière. À l’époque, l’idée que le district ajoute des enquêtes supplémentaires sur l’engagement des élèves et l’apprentissage socio-émotionnel a fait surface.

Black a suggéré que les responsables de l’école envisagent d’enquêter sur l’engagement des élèves au printemps prochain plutôt que d’attendre l’année prochaine. Il a fait référence aux paramètres d’une étude qui montre une corrélation entre l’engagement du personnel et des étudiants, comment l’un mène et l’autre est à la traîne et a déclaré qu’il est important de comprendre comment les résultats sont liés à la réussite et à la croissance des étudiants.

“Vous voulez atteindre les étudiants, cela doit passer par le personnel et non l’inverse”, a déclaré Black.

Jeromy Olson, membre du conseil d’administration, notant que le district a eu du mal à obtenir plus de 30 % ou 40 % de participation à l’enquête dans le passé, s’est demandé si le district devait s’attendre à de meilleurs résultats.

“Est-ce quelque chose que nous devrions attendre avec impatience?” a demandé Olson.

Black a assuré à Olson que le district peut compter sur de meilleurs résultats de participation à l’enquête avec l’approbation du plan par le conseil scolaire.

« Nous oscillons entre 80 et 100 % de participation et parfois c’est même [the] première année », a déclaré Black. “Ce n’est pas typique en première année, mais cela s’est produit et se produit.”

Black attribue le succès de HumanEx, en partie, au désir de l’organisation d’établir et de maintenir des relations à long terme.

« Nous ne travaillons qu’avec des organisations qui s’engagent sur trois ans parce que cela montre au personnel : ‘Nous sommes sérieux à ce sujet. Nous voulons construire une culture. Nous voulons votre avis. C’est anonyme, confidentiel.’ », a déclaré Black. “Du côté récepteur, ils entendent ceci, ‘Oh, ils ne se contentent pas de mettre un orteil dans l’eau et de se demander comment c’est.’ C’est en grande partie pourquoi nous avons des taux de participation élevés.

Black a également cité les sessions de rétroaction et de planification d’action pour ajouter de la valeur aux produits et services HumanEx.

Le coût de l’enquête sur l’engagement du personnel du district est plafonné à 14 000 $ par an pour l’accord de trois ans, plus 2 500 $ supplémentaires pour ajouter une option de diversité, d’équité et d’inclusion, selon les documents du conseil scolaire.

Olson a posé des questions sur le calendrier de mise en œuvre de la première série de données d’enquête maintenant que le conseil scolaire a autorisé le plan du consultant.

Black a dit qu’avec l’approbation du conseil scolaire, c’est une question de deux semaines.