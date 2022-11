DeKalb CROP Walk amasse 16 000 $ pour éradiquer la faim – Shaw Local

DeKALB – La marche annuelle Sondra King Memorial CROP Hunger Walk du nord du comté de DeKalb a permis de recueillir plus de 16 000 $.

Sur ce montant, 4 000 $ ont été reversés aux jardins communautaires du comté de DeKalb pour ses garde-mangers et sites communautaires mensuels, y compris le centre alimentaire de Gênes et les visites sans rendez-vous dans l’établissement, selon un communiqué de presse.

Le reste des dons fournira de la nourriture aux réfugiés du monde entier – y compris en Ukraine – soutiendra les banques alimentaires partenaires aux États-Unis et d’autres programmes liés à l’alimentation à travers le pays et le monde.

Le comité directeur CROP Walk du nord du comté de DeKalb a remercié les 12 équipes et 61 marcheurs qui ont contribué à l’événement. Les équipes comprennent Bread for the World (comté de DeKalb), DCCG plus qu’un simple jardin, First Baptist Church DeKalb, Federated Striders, First United Methodist Circuit Riders, NIU Student Dietetic Association, St. George Greek Orthodox Church, St. Peter’s Episcopal Church , Starbucks, Sycamore United Methodist Food Pantry Walkers, Team Calvin-DeKalb et UU Freedom Walkers.

Le comité a également exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont fait des dons lors de l’événement.