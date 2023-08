DeKalb County Economic Development Corporation nomme un nouveau directeur exécutif – Shaw Local

La DeKalb County Economic Development Corporation a nommé Mark Williams comme nouveau directeur exécutif.

Williams est actuellement le directeur exécutif du groupe d’entreprises appelé Greater Freeport Partnership et prévoit de déménager dans le comté de DeKalb pour commencer son rôle à compter du 18 septembre, selon un communiqué de presse de l’agence de développement économique. Williams a été nommé à la suite du départ à la retraite du dirigeant de longue date du DCEDC, Paul Borek.

« Nous sommes heureux d’annoncer que Mark Williams, un dirigeant accompli du développement économique du nord de l’Illinois, a accepté le poste », a déclaré le président du conseil d’administration du DCEDC, Mike Kokott, dans un communiqué de presse. « Il a occupé plusieurs postes clés dans la région, ce qui lui confère une connaissance approfondie de la région. »

Dans un communiqué, Williams a déclaré qu’il était ravi de cette opportunité. La nomination est intervenue après une recherche nationale à Mary, a déclaré Kokott.

«Je suis honoré d’avoir l’opportunité de diriger le DCEDC à un moment où il s’agit de l’un des comtés d’investissement d’entreprise les plus réputés et les plus prospères de l’État. J’ai hâte d’ajouter de la valeur à l’excellent travail accompli par Paul Borek, le personnel et le conseil d’administration du DCEDC », a déclaré Williams dans un communiqué de presse.

À Freeport, Williams dirige une équipe axée sur l’avancement du développement des affaires, le développement de la main-d’œuvre, le tourisme, le développement du centre-ville et l’engagement communautaire dans le comté de Stephenson, selon le communiqué de presse.

Sous la direction de Williams, le groupe a travaillé pour plaider en faveur de contrats entre la ville de Freeport et le comté de Stephenson afin de développer des sites prêts à l’emploi pour les investisseurs et les entreprises. Selon le communiqué de presse, la zone d’entreprise du nord-ouest de l’Illinois a attiré plus de 201 millions de dollars d’investissements, avec 633 emplois depuis 2020, y compris des projets notables pour les fromagers Nuestro Queso, High Point Solar et le centre commercial The Meadows à Freeport.

Une zone d’entreprises est un outil économique souvent utilisé par les sociétés de développement économique et les municipalités pour attirer les entreprises dans la région grâce à des incitations fiscales et à d’autres activités de promotion économique.

Williams a également travaillé en tant que directeur du développement économique pour la ville de Rockford et a aidé à développer des projets dans les 32 districts de financement par augmentation fiscale (TIF) de la ville, deux zones d’entreprises et la zone de réaménagement River Edge à Rockford. Dans son rôle à Rockford, Williams a supervisé 191 projets qui ont généré 1,3 milliard de dollars d’investissements privés et 6 145 emplois, selon le communiqué de presse.

Williams a également travaillé avec Belvidere et le groupe économique Growth Dimensions du comté de Boone, selon le communiqué de presse. Parmi les faits saillants, citons son travail en aidant à retenir le groupe Chrysler en 2011 pour agrandir l’usine d’assemblage de Belvidere, un investissement de 700 millions de dollars qui a créé 1 800 nouveaux emplois. Son travail a aidé à superviser le développement de six nouveaux fournisseurs Chrysler, selon le communiqué, ce qui a créé 1 500 emplois supplémentaires.

L’usine d’assemblage de Belvidere a fermé au printemps.

Williams a également travaillé avec la Northern Illinois University, aidant à établir à Belvidere le district de développement économique régional du nord de l’Illinois et la Northern Illinois Commuter Rail Initiative, selon le communiqué de presse.

Plus tôt ce mois-ci, le gouverneur JB Pritzker a annoncé un prolongement du train de banlieue Metra à Rockford, avec des arrêts prévus à Belvidere et Huntley.

Williams occupe des postes de direction au sein du conseil d’administration de deux organisations à l’échelle de l’État, l’Illinois Economic Development Association et l’Illinois Enterprise Zone Association. Il a reçu le Distinguished Economic Developer of the Year Award du Illinois Development Council en 2012.

Mark est diplômé de la Southern Illinois University à Carbondale.