DeKalb Corn Fest, FNBO First National Challenge, Ribs Rhythm and Brews et plus – Shaw Local

1. DeKalb Corn Fest se déroule de 15 h du vendredi 26 août à 18 h le dimanche 28 août au centre-ville de DeKalb.

L’entrée au populaire festival de trois jours qui se déroulera du 26 au 28 août est gratuite et adaptée aux familles. Cependant, ceux qui souhaitent participer à la zone VIP qui propose de la nourriture et des boissons alcoolisées, ou faire la queue et profiter de la musique en direct sur la scène sonore peuvent acheter des billets à cornfest.com.

Les festivités commencent à 15 h le vendredi 26 août et se poursuivent jusqu’à 18 h le dimanche dans le centre-ville. L’un des derniers festivals de musique gratuits de l’État dans sa 44e année, le festival proposera également des manèges de carnaval, de l’artisanat à vendre, un café en plein air, des activités familiales, une ébullition de maïs et plus encore.

Pour une carte du festival, visitez www.cornfest.com/fest-info/fest-map. Le carnaval s’installera dans les rues Second et Oak, avec la zone de sonorisation VIP à côté du théâtre égyptien et une scène sonore gratuite juste à l’extérieur de la zone clôturée.

Renseignez-vous sur les fermetures de routes et les détails de l’événement sur www.shawlocal.com/daily-chronicle.

Pour information, visitez www.cornfest.com.

2. Sortez pour de bons repas et de la musique live au Ribs, Rhythm & Brews Fest de 17 h à 23 h le samedi 27 août au centre-ville de Sycamore sur Elm Street et City Lot 1 et 2.

Le festival nocturne présente des vendeurs de côtes levées primés de toute la région, de la bière artisanale et de la musique live de Back Country Roads. L’événement est organisé par la Chambre de commerce Sycamore et Discover Sycamore.

Pour information, visitez www.discoversycamore.com/events/ribs-rhythm-brews-fest/

3. Célébrez les 10 ans de Jazz in Progress – Swingin’ the Band Shell à 19 h 30 le mardi 30 août au Dee Palmer Band Shell à Hopkins Park, 1403 Sycamore Road à DeKalb.

Célébrez 10 ans de création musicale avec le groupe de jazz communautaire de 18 musiciens qui jouera une variété de musique, y compris des standards de jazz classique, de l’ère Swing, du funk des années 1960 et 1970, ainsi que d’autres favoris. Le groupe mettra en vedette un certain nombre de solistes vocaux et instrumentaux des membres de l’ensemble.

Pour plus d’informations, appelez le 815-751-0006, envoyez un courriel à aaronbutler478@gmail.com ou visitez www.facebook.com/JazzInProgress/posts.

4. Le football du vendredi soir revient avec DeKalb Barbs contre Sycamore Spartans à l’automne 2022 de 16 h à 22 h le vendredi 26 août au FNBO First National Challenge au Huskie Stadium, 1425 W. Lincoln Highway à DeKalb.

Le produit de l’événement permet de collecter des fonds directement pour les clubs de sport d’appoint des lycées des lycées DeKalb et Sycamore. L’entrée au jeu avec repas de hot-dog est de 10 $ par personne ou de 15 $ pour un repas de côtelettes de porc.

Le match de première année débute à 16 h, suivi d’un talonnage à 16 h 45, d’un défilé d’athlètes à 18 h 15 et d’un match universitaire à 19 h.

Pour plus d’informations ou pour acheter des billets, visitez www.fnbochallenge.org.

5. Faites du kayak sur la rivière Chicago de 8 h à 18 h le dimanche 28 août avec Outdoor Adventures.

Annoncé par Outdoor Adventures à la Northern Illinois University à DeKalb. L’inscription peut être complète pour cette session, mais une autre sera offerte le 18 septembre. Pour plus d’informations, visitez: calendrier.niu.edu.

Souhaitez-vous que votre événement figure dans cette rubrique hebdomadaire ? La première étape consiste à soumettre vos événements au calendrier communautaire du Daily Chronicle à l’adresse https://www.shawlocal.com/daily-chronicle/local-events/ où ils sont ensuite pris en compte pour être inclus dans cette fonctionnalité. Les soumissions au calendrier communautaire sont également imprimées dans l’édition du jeudi du Daily Chronicle.