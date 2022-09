DeKalb Corn Classic, “The Crucible”, Harvest of the Quilts, Malta Fall Garland Festival – Shaw Local

1. Découvrez le week-end d’ouverture de la production par Stage Coach Players de “The Crucible” d’Arthur Miller, qui se jouera jusqu’au 2 octobre au 126 S. Fifth St. à DeKalb.

La soirée d’ouverture débute par un rappel à 19h30 jeudi. Le drame tourne autour des procès des sorcières de Salem et de ceux qui sont accusés à tort de pratiquer la sorcellerie.

Les représentations à venir commencent à 19 h 30 les vendredis et samedis et à 14 h les dimanches.

Pour plus d’informations ou pour acheter des billets, visitez stagecoachplayers.com. Les personnes intéressées peuvent également appeler la billetterie au 815-758-1940.

2. La guilde des quilters du comté de DeKalb organisera sa récolte annuelle des courtepointes ce week-end au centre de sports et de loisirs DeKalb, 1765 S. Fourth St., DeKalb.

L’événement aidera les membres de la guilde à partager leur amour de la courtepointe. Plus de 120 pièces matelassées soumises par des quilteuses de toute notre communauté dans des tailles allant des couettes de lit aux tentures murales en passant par les courtepointes miniatures seront exposées, selon un communiqué de presse.

Le spectacle se déroule de 10 h à 17 h le samedi et de 10 h à 16 h le dimanche au DeKalb Sports and Recreation Center, 1765 S. Fourth St., DeKalb. L’admission adulte est de 8 $ et peut être payée à la porte. Les adolescents de 12 à 18 ans coûtent 5 $ et les enfants de 11 ans et moins entrent gratuitement.

Pour information, visitez dcqg.org.

3. Rendez-vous au Fall Garland Festival de Malte de 14 h 30 à 22 h samedi dans les rues Adams et Third à Malte.

Le festival familial d’une journée célébrera le début de l’automne avec de la musique live, des offres de camions de restauration et des activités familiales, notamment une maison gonflable, un jongleur, un Jenga géant et d’autres événements. Camions de nourriture disponibles par Big D’s Hot Dogs, Sweet Butts Cotton Candy, Remington’s Gastropub et Tacos Al Pastor No. 1.

Pour plus d’informations et pour consulter la programmation complète des événements, appelez le 815-761-1487, envoyez un e-mail à brendajergens@gmail.com ou visitez maltagarlandfest.com.

4. Découvrez le Anime Film Festival, qui fait partie d’une programmation d’événements de 18 h à 22 h samedi au théâtre égyptien au théâtre égyptien, 135 N. Second St., DeKalb.

Ouvert au public, le festival du film gratuit est parrainé par la Division de la diversité académique, de l’équité et de l’inclusion de l’Université du Nord de l’Illinois et le NIU Asian American Resource Center.

Le théâtre a annoncé que le prochain événement sera une tournée BOO’ze & Spirits Flashlight à 20 h le 30 septembre.

Pour plus d’informations ou pour acheter des billets, visitez egyptiantheatre.org.

5. Entrez dans le 42e DeKalb Corn Classic 10K et 5K annuel à 8h15 dimanche au centre-ville de DeKalb.

Commençant et se terminant au centre-ville de DeKalb, le parcours emmènera les coureurs à travers des quartiers historiques, le long de la rivière Kishwaukee via Prairie Park, à travers le campus de l’Université Northern Illinois et le Huskie Stadium. Le trek se terminera à Van Buer Plaza avec une célébration après la course.

Les divertissements sur le parcours incluent le Black Tie Jazz Trio, le Huskie Marching Band de NIU, The Banda et Steelband.

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, visitez dekalbcornclassic.org.

Souhaitez-vous que votre événement figure dans cette rubrique hebdomadaire ? La première étape consiste à soumettre vos événements au calendrier communautaire du Daily Chronicle à https://www.shawlocal.com/daily-chronicle/local-events/ où ils sont ensuite considérés pour inclusion dans cette fonctionnalité. Les soumissions au calendrier communautaire sont également imprimées dans l’édition du jeudi du Daily Chronicle.