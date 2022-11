DeKalb conclut les projets du centre commercial Market Square et de Gurler Road – Shaw Local

DeKALB – Les routes sont un peu plus fluides ces jours-ci pour les résidents de DeKalb qui souhaitent faire leurs achats au centre commercial Market Square ou regarder un film au cinéma AMC, car le revêtement de la route est maintenant terminé.

C’est l’un des nombreux projets d’amélioration des infrastructures annoncés par la ville de DeKalb comme terminés cet automne.

Le resurfaçage le long de la place du marché a été payé par les propriétaires du centre commercial, selon un publication sur les réseaux sociaux de la ville.

Dans Janvier 2020, le conseil municipal de DeKalb a approuvé la création d’un district fiscal de service spécial, qui comprenait à l’époque 18 détaillants. Des inquiétudes avaient été soulevées régulièrement concernant l’état des routes, notamment les nids-de-poule persistants. En conséquence, la ville a imposé une taxe d’automne annuelle aux détaillants, destinée à payer les réparations régulières des routes.

“Les propriétaires de cela ont eu l’occasion en 2020 de s’opposer à la zone de service spéciale et ils ne l’ont pas fait”, a déclaré l’ingénieur municipal Zac Gill. “Je suppose que cela signifie qu’ils sont au moins favorables, sinon favorables, à l’idée de l’utiliser pour assurer l’entretien de ces zones.”

Gill a dit qu’il ne pense pas que les améliorations auraient pu être rendues possibles sans la SSA.

Le resurfaçage des routes des parties communes du centre commercial Market Square a été rendu possible à un prix légèrement inférieur à 250 000 dollars, ont déclaré des responsables.

“Je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas qu’aucune de ces rues n’est là-dedans”, a déclaré Gill. “Dès que vous quittez Sycamore Road au feu rouge, tout cela est une propriété privée.”

D’autres travaux de construction du côté sud de la ville ont également été achevés cet automne, alors que de nouveaux feux de circulation ont été installés sur la route 23 et Gurler Road, dans le cadre d’un projet plus vaste destiné à accueillir une augmentation significative du trafic de camions et d’autres véhicules près du Chicago West Business Center. Au cours des deux dernières années, plusieurs grandes entreprises s’y sont implantées, notamment le centre de données Meta DeKalb d’un milliard de dollars, Ferrara Candy Company et Amazon.

Une vue aérienne du site du centre de données DeKalb de Facebook montre l’avancement du projet de 500 acres le mardi 26 juillet 2022 à DeKalb. La société mère de Facebook, Meta, a annoncé plus tôt cette année que le centre de données DeKalb s’est étendu à trois bâtiments, apportant avec lui un investissement communautaire qui totalise désormais plus d’un milliard de dollars. (Scott Anderson)

Gill a déclaré que les améliorations de la sécurité routière sur la route 23 et le chemin Gurler étaient en cours depuis longtemps.

Ce projet comprend non seulement l’activation des feux de circulation, mais aussi l’installation de nouvelles voies de virage et l’élargissement de la chaussée.

“Nous avons commencé ce processus il y a des années”, a déclaré Gill. “Ça a pris pas mal de temps. Nous avons en fait reçu une subvention de l’État, ce qui a également ajouté une sorte d’étape supplémentaire.

Gill a déclaré que les résultats de l’étude de trafic indiquent qu’il existe un besoin pour les nouveaux feux de circulation au large de la route 23 et de Gurler.

“C’est principalement parce que ces voies de virage permettent aux véhicules de s’y entreposer ou ce que nous appelons la file d’attente”, a déclaré Gill.

La ville a reçu un peu moins de 1,5 million de dollars de financement public à allouer au coût d’activation des signaux lumineux, ont déclaré des responsables.

Gill a déclaré que la ville n’avait assumé aucun coût pour le projet de signalisation.

“Nous jouons un rôle administratif, mais nous n’avions aucune dépense directe”, a déclaré Gill.