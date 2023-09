DeKalb cherche à rebondir contre Plainfield South – Shaw Local

Après la défaite 42-7 de vendredi contre Sycamore, l’entraîneur de DeKalb, Derek Schneeman, a déclaré qu’il ne pensait pas que son équipe était 35 points moins bonne que les Spartans.

Après avoir regardé le film et réfléchi à la défaite du premier match de la saison, Schneeman a déclaré qu’il pensait que le match – qui était de 14-7 à la mi-temps – était beaucoup plus serré que le score final.

« Je ne sais pas si ce score était totalement révélateur de la façon dont nous avons joué, bon ou mauvais », a déclaré Schneeman. « À première vue, vous voyez ce score et on dirait que nous avons dû assez mal jouer. Mais il y avait beaucoup de bonnes choses. Vous avez besoin de représentants pour découvrir ce que vous avez, et maintenant nous avons une assez bonne idée.

L’un des principaux domaines dans lesquels Schneeman s’attend à un revirement est le blocage des courses. Les Barbs ont réussi un négatif de 8 verges au sol et Sycamore a retenu le porteur de ballon rapide Talen Tate à 26 verges en 11 courses. Il n’a réalisé que trois courses de plus de 3 mètres et une de plus de 10.

Tate est l’un des deux seuls partants de retour en attaque pour les Barbs, qui comptent également cinq nouveaux joueurs de ligne offensive cette année. Schneeman a déclaré avoir vu beaucoup de choses techniques qui peuvent être corrigées, comme le niveau des pads.

« Nous avons été un peu lents dans certains cas, ce qui a conduit Talen à être plaqué par l’arrière », a déclaré Schneeman. «Je pense que cela vient avec des représentants et de l’expérience, pour avoir une idée du football universitaire. Nous avons vu beaucoup de choses la semaine dernière qui peuvent être facilement corrigées cette semaine. … 20 yards, ce n’est pas acceptable avec un dos au niveau de Talen Tate. Je suis convaincu que nous aurons une bonne semaine d’entraînement et nous verrons comment ça se passera vendredi.

Place à l’optimisme: Kaneland a cédé 21 points sans réponse vendredi dans une défaite 33-27 contre Washington, mais l’entraîneur Michael Thorgesen a déclaré qu’il avait aimé ce qu’il avait vu pendant une bonne partie du match de la défense de son équipe.

« Nous sommes tout simplement à bout de souffle », a déclaré Thorgesen. « Vingt et une sans réponse, c’est inacceptable. »

Comme Schneeman, Thorgesen a déclaré que ce qu’il a vu dans son club peut être corrigé, le rendant optimiste quant à une meilleure performance de la semaine 2 à Wauconda.

L’entraîneur de première année et assistant de longue date a déclaré que ce sont les fondamentaux qui nécessitent du travail, principalement les tacles. Mais il a aussi beaucoup aimé où en étaient les efforts et a déclaré qu’il était beaucoup plus facile de travailler sur un point technique que si l’attitude était mauvaise.

« Nous n’avons pas abandonné », a déclaré Thorgesen. « Nous sommes sortis à la mi-temps très solides et très motivés. Avec la haute direction de Troyer Carlson, Aric Johnson et Josh Mauthe. Ces gars sont venus jouer au jeu. Sur film, les erreurs sont corrigibles. Vous ne pouvez pas contrôler l’énergie mais vous pouvez corriger certaines de vos erreurs.

Se sentir malade: À l’approche de leur match de la semaine 2 à North Boone, l’entraîneur de Gênes-Kingston, am Davekos, a déclaré qu’une maladie avait affecté une bonne partie de son équipe et qu’il y avait quelques blessures mineures chez quelques autres joueurs.

Les Cogs manquaient de six joueurs sur 24 éligibles plus tôt cette semaine, laissant l’équipe potentiellement en désavantage numérique.

Parmi les joueurs portés disparus figurent deux joueurs de ligne offensive titulaires ainsi que l’ailier et le gardien de sécurité Patrick Young.

« Nous entraînons simplement ceux que nous avons sur le terrain, essayant de les mettre en place pour réussir contre une attaque décente », a déclaré Davekos.

Pas plus facile: Sycamore a commencé avec un match de rivalité lors de la semaine 1, et affronte désormais une équipe difficile de Simeon à Chicago un samedi de la semaine 2.

Ryan a déclaré que les sept premiers, avec les espoirs de la Division I de la NCAA Christopher Burgess et Mikeshun Beeler, proposent un défi aux Spartans dès le départ. Bien que les Spartans aient trois nouveaux joueurs de ligne, ils ont couru plus de 300 verges lors du premier match de la saison contre DeKalb.

« Ils sont talentueux, ils ont beaucoup de vitesse et ils ont des gars avec des offres Power 5 », a déclaré Ryan à propos de Simeon. « De plus, c’est une situation totalement différente en jouant samedi matin à 11 heures. Ce sera peut-être le front sept le plus talentueux que nous affrontons toute l’année. »

Bosse bosselée: L’entraîneur Kenny McPeek a qualifié la défaite d’ouverture de 58-26 de obstacle sur la route, mais l’entraîneur de première année est satisfait de la façon dont son équipe s’est regroupée avant la semaine 2, un match sur la route samedi à Milford.

Comme Ryan, McPeek a déclaré que la situation était différente pour les Hawks – même s’ils ont plus de matchs le samedi à leur calendrier cette année – contre une équipe différente qu’ils n’ont pas affrontée.

«Nous avons des enfants qui y croient encore à 100%», a déclaré McPeek. « Ils se sont tous présentés au film lundi, anxieux et prêts à le récupérer. J’espère que nous pourrons nous débarrasser de notre mémoire à court terme et nous en occuper comme nous le savons.