DeKalb Chamber célèbre le nouvel emplacement pour Safe Passage – Shaw Local

DeKALB – La Chambre de commerce de DeKalb a récemment accueilli le nouveau site DeKalb de Safe Passage parmi ses membres.

Le personnel de la chambre, les membres du conseil d’administration, la communauté et les ambassadeurs ont célébré l’adhésion de Safe Passage à la chambre DeKalb avec une inauguration le 10 août, selon un communiqué de presse.

Safe Passage, 217 S. Fourth St., DeKalb, promeut des relations sans abus et non violentes dans le comté de DeKalb par la prévention, le plaidoyer et l’intervention.

Pour plus d’informations, appelez le 815-756-7930 ou visitez safepassagedv.org.