DeKalb Chamber accueillera Glidden Homestead avec une coupe de ruban le 30 novembre – Shaw Local

DeKALB – La Chambre de commerce de DeKalb organisera une cérémonie d’inauguration pour accueillir la ferme et le centre historique de Joseph F. Glidden et féliciter Jessi Haish LaRue pour son nouveau rôle de directrice exécutive de la ferme.

L’inauguration aura lieu à 17 h 15 le mercredi 30 novembre au Joseph F. Glidden Homestead and Historical Center, 921 W. Lincoln Highway, DeKalb, selon un communiqué de presse.

L’inauguration est gratuite et ouverte au public.

Jessi Haish LaRue est directrice exécutive du Joseph F. Glidden Homestead and Historical Center, 921 W. Lincoln Highway, DeKalb. (Photo fournie par Jessi Haish LaRue)

Après l’inauguration, le musée organisera une journée portes ouvertes. Les participants peuvent profiter de rafraîchissements légers, en savoir plus sur les événements et les opportunités de la ferme et en savoir plus sur la ferme.

Le Joseph F. Glidden Homestead and Historical Center est une organisation à but non lucratif fondée en 1995 qui s’efforce de préserver la maison et la grange tout en offrant des opportunités éducatives au public. La maison et la grange sont inscrites au registre national des lieux historiques.