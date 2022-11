DeKalb Chamber accueille le Herbal Oracle avec coupe de ruban – Shaw Local

DeKALB – La chambre de commerce DeKalb a accueilli The Herbal Oracle parmi ses membres cet automne.

Le personnel de la chambre, les membres du conseil d’administration et les membres de la communauté ont célébré l’arrivée de The Herbal Oracle à la DeKalb Chamber avec une coupe de ruban le vendredi 23 septembre.

The Herbal Oracle, 150 E. Lincoln Highway, vise à aider les individus à devenir des versions plus saines d’eux-mêmes en fournissant une éducation holistique, des produits et un coaching pour améliorer leur bien-être général.

Pour information, visitez herbaloracle.com ou ou composez le 815-677-4175.