DeKalb Barbs – Section locale de Shaw

Conférence: Vallée de DuPage

Entraîneur: Derek Schneeman (2-7, deuxième saison)

Record 2021 : 2-7, 0-6 DVC

Garder un œil sur: Aiden Sisson, père, LB. Un partant de trois ans au poste de secondeur, Sisson dirige un groupe de secondeurs que Schneeman appelle la position la plus expérimentée de l’équipe. Dans une conférence pleine de talents de la Division I, en particulier aux postes de compétence, Sisson assure le leadership sur et hors du terrain alors qu’il cherche à répéter ses honneurs de toutes les conférences d’il y a un an.

Aussi: Adrien McVicar, père, QB ; Talen Tate, jr., RB : Jamari Brown, sr., RB/WR ; Cooper Phelps, père, WR ; Ethan McCarter, père, WR ; Nathan Hoard, senior, OL/DL ; Anthony Fabricino, père, OL/DL ; Ethan Tierney, st., WR/S ; LaBrian Carrington, père, S

La grande idée : essayer de rebondir

DeKalb avait fait les séries éliminatoires sept années consécutives avant la marque de 2-7 l’année dernière, qui était le record des Barbs la dernière fois qu’ils ont raté les séries éliminatoires en 2012. Mais avec 13 partants au total de l’année dernière et 29 seniors sur la liste, Schneeman et les joueurs ont déclaré que l’année dernière était passée et qu’ils cherchaient à revenir en séries éliminatoires.

«Ils ont été dans la salle de musculation, travaillant très dur. Beaucoup d’entre eux depuis novembre. Beaucoup d’entre eux sont sortis pour la piste, se sont poussés à aller plus vite. Vous voyez les résultats sur le terrain en ce moment. Et ils ont travaillé très dur en juin et juillet. Ils ont travaillé vraiment, vraiment dur tout l’été. Ce n’est pas quelque chose dont nous parlons tout le temps, mais c’est dans la tête de tout le monde. C’est un facteur important pour nous motiver, ne pas avoir une répétition de l’année dernière, changer les choses et faire avancer les séries éliminatoires. — Schneeman

« Depuis la fin de la saison dernière, nous sommes venus avec un but. Nous avons passé beaucoup de temps dans la salle de musculation, beaucoup de temps à l’entraînement pour travailler sur les petites choses afin de bien faire les choses et d’aller loin dans les séries éliminatoires cette année. — Sisson

“J’ai l’impression que nous avons laissé tomber nos fans, laissé tomber notre programme. Cette année, nous avons un très bon potentiel avec notre attaque, notre défense, nos équipes spéciales. Je suis un peu excité pour cette année. — McVicar

« C’est un groupe soudé, ils s’entendent très bien sur et en dehors du terrain. Nous avons beaucoup de très bons hauts dirigeants. Nous avons 29 personnes âgées, et cela aide certainement. Une grande majorité de ces gars sont des joueurs de football depuis quatre ans. Je me sens très bien et confiant quant à où nous en sommes. C’est un peu comme le jour et la nuit. L’année dernière, j’avais l’impression que nous étions très inexpérimentés, et cette année, nous avons beaucoup de gars avec une expérience universitaire à notre actif. — Schneeman

Qu’est-ce qu’ils disent d’autre

* Schneeman sur l’expérience de l’équipe :

« Il y a beaucoup d’avantages à avoir un groupe de vétérans. Il y a beaucoup moins d’installations cette année. Tout le monde a une meilleure idée de ce qu’il fait offensivement, où il va. Cela a conduit à de meilleures pratiques. J’aime vraiment où nous en sommes en ce moment.

* Sisson sur ces avantages :

«Nous avons beaucoup de partants de retour et nous travaillons tous bien ensemble. Nous savons comment chacun joue, nous savons sur qui nous pouvons compter le vendredi soir. Cela aide à long terme.

* McVicar sur la progression de l’équipe à l’entraînement :

« Notre intensité est élevée et nos cœurs y sont. Nous faisons bien mieux qu’avant. Les deux dernières semaines ont été assez difficiles. Cette semaine, nous nous débrouillons plutôt bien.

* Schneeman sur ce dont l’équipe est capable :

«Je pense vraiment que nous sommes capables de rivaliser au sommet du DVC. Nous avons juste un groupe senior très fort et très uni. … Nous jouons un calendrier très chargé et nous devons apporter notre match A tous les vendredis soirs. Je sais que nous pouvons rivaliser avec tous ceux avec qui nous jouons. Je pense que nous avons de grands objectifs pour notre programme, ce qui pourrait être inattendu compte tenu de notre record de l’an dernier, mais je suis très confiant envers notre groupe.

L’horaire

Tous les matchs à 19 h, sauf indication contraire ; un astérisque désigne les jeux de conférence

Date Adversaire 26 août contre Sycamore, 20 h 2 septembre à Plainfield Sud 9 septembre à Belleville Ouest 16 septembre vs Metea Valley* 23 septembre à Naperville Nord* 30 septembre à la vallée de Waubonsie* 7 octobre contre Naperville Central* 14 octobre contre Neuqua Valley* 21 octobre par rapport à la vallée de Waubonsie*

La verité

Non seulement l’équipe est expérimentée, mais elle est aussi rapide. Brown et Tate partageront le temps dans le champ arrière, et Brown peut également se séparer largement dans la fente. Le poste de receveur est chargé de vitesse, y compris McCarter, qui, selon Schneeman, s’est montré dans les ligues de passage cette année. Schneeman a déclaré que c’était l’un des groupes de position les plus talentueux, sinon le plus talentueux, avec des joueurs tels que Josh Klemm, Cooper Phelps et Ethan Tierney.

La ligne reste un travail en cours, a déclaré Schneeman, mais quel que soit le combo de joueurs qui commence, ce seront tous des seniors. Les sécurités, Carrington et Tierney, ont de l’expérience et devraient ancrer et mener dans le secondaire malgré les demi de coin plus jeunes. Les secondeurs sont le groupe le plus expérimenté, avec Sisson en tête. La ligne défensive comportera des joueurs à double sens tels que Hoard et Fabricino mais va très loin.

Plus d’information

