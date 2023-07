Dejounte Murray et les Hawks acceptent une prolongation de 120 millions de dollars sur 4 ans

Dejounte Murray a signé une prolongation maximale de quatre ans de 120 millions de dollars pour les vétérans avec les Atlanta Hawks, a rapporté jeudi The Athletic. L’accord comprend une option de joueur pour la saison NBA 2027-28.

Murray, 26 ans, devait auparavant entrer dans la dernière saison d’un contrat de 64 millions de dollars sur quatre ans, qu’il a signé avec les San Antonio Spurs en 2019.

Atlanta a acquis Murray et Jock Landale de San Antonio en juin dernier pour l’attaquant Danillo Gallinari, trois choix de première ronde (deux non protégés et un protégé) et un échange de choix de première ronde. Lors de sa première année avec les Hawks, Murray a récolté en moyenne 20,5 points, 6,1 passes décisives, 5,3 rebonds et 1,5 interceptions par match tout en tirant 46,4/34,4/83,2.

Les Hawks ont remporté la tête de série n ° 7 de la Conférence de l’Est en battant l’éventuel champion de la conférence Miami Heat lors du match de play-in sept-huit. Atlanta a ensuite perdu contre les Celtics de Boston en six matchs au premier tour.

La saison prochaine sera la première saison complète d’Atlanta avec l’ancien entraîneur-chef de l’Utah Jazz Quin Snyder à la barre, car il a embauché Snyder en février après avoir limogé Nate McMillan. Plus tôt cette intersaison, les Hawks ont sélectionné l’ailier du Michigan Kobe Bufkin avec le choix n ° 15 lors du repêchage de la NBA 2023 et ont échangé l’attaquant John Collins à l’Utah contre Rudy Gay et un choix de repêchage de deuxième tour.

Murray a remporté les honneurs All-Star et All-Defensive une fois, respectivement, et a mené la NBA en interceptions (deux) au cours de la saison 2021-22.

