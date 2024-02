Dejounte Murray des Hawks continue d’être la principale cible mais également intéressé par plusieurs joueurs des Nets

La date limite des échanges NBA approche à grands pas et les Lakers de Los Angeles se trouvent peut-être dans la partie la plus précaire de la saison. Ils sont tombés en dessous de 0,500 et ont eu des problèmes dans les vestiaires et sur le terrain qui diminuent la confiance dans leur équipe actuelle pour changer les choses. Los Angeles a regardé à l’extérieur, sa cible la plus fréquente étant Dejounte Murray des Hawks d’Atlanta.

Les Hawks ont envisagé d’échanger Murray pour une prolongation de quatre ans au cours de cette intersaison, et son prix pourrait être plus élevé que ce qu’ils sont prêts à payer pour une équipe constamment à mi-chemin. Les Lakers, quant à eux, bénéficieraient d’un coup de pouce défensif de leur zone arrière actuelle composée de D’Angelo Russell et d’Austin Reaves tout en recrutant un joueur au milieu de l’une de ses meilleures saisons offensives.

Murray n’est cependant pas la seule cible des Lakers, car ils pourraient examiner une liste de joueurs jouant actuellement pour les Brooklyn Nets tout en continuant à surveiller la situation de Murray, selon Shams Charania de The Athletic sur FanDuel TV:

“Les Lakers ont toujours été incohérents, vous le voyez dans leur bilan et nous avons parlé de la déconnexion qui existe au sein de ce vestiaire, Darvin Ham, il ne semble pas que cela ait vraiment disparu. Ils n’ont pas fait de changement d’entraîneur, je pense que quand on y regarde, le discours sur l’équipe s’est poursuivi. Lorsque vous regardez la liste, vous réfléchissez aux modifications que vous pouvez apporter. Ils ont vraiment deux options qu’ils peuvent choisir en ce moment, soit vous restez sur place et vous décidez que c’est l’équipe qui doit le comprendre, soit vous avez l’impression qu’il y a un mouvement que vous pouvez faire qui peut vous amener au niveau suivant. et vous apportez des modifications à la liste. C’est ce qui est le plus simple, c’est probablement la voie que vous envisagez si vous êtes les Lakers. Zach LaVine est un joueur qui les intéresse, mais trois ans et 140 millions de dollars après cette saison le rendent quelque peu désagréable pour les Lakers. C’est pourquoi Dejounte Murray va continuer à émerger comme la principale cible des Lakers, d’après ce qu’on m’a dit. Je m’attends à ce que les négociations reprennent avant la date limite de jeudi prochain. Mais même au-delà de cela, vous réfléchissez à d’autres options. Un autre scénario à surveiller, les joueurs qui intéressent les Lakers, me dit-on, sont trois gars des Nets : Dorian Finney-Smith, Spencer Dinwiddie, Royce O’Neale. Si vous pouvez avoir une garde et une certaine profondeur d’aile dans votre rotation, dans votre zone arrière, dans votre zone avant, je pense que c’est une avenue que les Lakers pourraient envisager, des gars qui peuvent jouer en 3-et-D et jouer à plusieurs positions.

Les Nets sont l’une des équipes les plus intrigantes avant la date limite. C’est une équipe rare qui n’est pas assez bonne pour rivaliser mais qui compte plusieurs joueurs convoités dans toute la ligue. En effet, leur liste est presque entièrement composée d’acteurs haut de gamme. Dorian Finney-Smith, Spencer Dinwiddie et Royce O’Neale pourraient tous être d’une grande aide pour Los Angeles

Les Lakers ont environ huit jours pour choisir leur direction et faire bouger les choses s’ils le souhaitent.

LeBron James des Lakers publie un tweet énigmatique à l’approche de la date limite des échanges avec la NBA

La star des Lakers, LeBron James, n’aide certainement pas à faire taire le bruit autour de la date limite des échanges. Après avoir perdu contre les Hawks et être tombé en dessous de 0,500 cette saison, James était frustré par l’incohérence de l’équipe et s’est ensuite tourné vers les réseaux sociaux pour publier un tweet énigmatique en forme de sablier.

