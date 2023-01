Déjoué par leur amour pour Timmies: un véhicule volé de Kelowna retrouvé dans le service au volant de Sicamous

Un véhicule qui avait été volé chez un concessionnaire de Kelowna lors d’un essai routier a été récupéré le 10 janvier, lorsque les voleurs présumés se sont arrêtés à un service au volant Tim Hortons à Sicamous.

Le 9 janvier, un homme et une femme sont entrés chez le concessionnaire Patton Motorcars sur Harvey Ave., à Kelowna, et ont demandé à faire un tour avec un coupé Infinity G35 blanc de 2004, a déclaré Adele, une employée du concessionnaire.

“Ils étaient très catégoriques pour tester le véhicule”, a déclaré Adele.

Le couple a raconté à Adele l’histoire d’un déménagement récent à Kelowna depuis Regina, en Saskatchewan.

Adele a déclaré que le couple lui avait dit qu’il recevrait une aide financière du père de la femme, qui séjournait au Days Inn de Kelowna. Il a dit que le couple lui avait dit qu’ils se rendraient à l’hôtel pour montrer le véhicule au père avant de l’acheter.

Avant de partir, Adele a recueilli toutes les informations requises auprès du couple, y compris un permis de conduire dont le vol a depuis été confirmé et un faux numéro de téléphone.

Adele a déclaré qu’en général, les essais routiers duraient environ 15 minutes, mais au fil du temps, il savait que quelque chose n’allait pas.

“J’ai eu l’intuition… Je ne pense pas qu’ils reviendront.”

Peu avant la fermeture pour la journée, le concessionnaire a appelé la GRC et a déposé un rapport.

La voiture a été repérée dans un service au volant de Tim Hortons à Sicamous, avec les plaques d’immatriculation du concessionnaire toujours attachées.

Le couple a été arrêté et le véhicule a été saisi, a déclaré Adele.

Alors que le véhicule a été récupéré, l’intérieur de la voiture est ” saccagé “, a déclaré Adele.

C’est encore un autre revers pour la nouvelle petite entreprise. La concession a fait l’objet d’une tentative d’effraction il y a quelques mois et des portes vitrées ont été brisées dans le processus.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Dernières nouvellesVille de KelownaSicamousautos voléesTim Hortons