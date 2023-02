Déjeuner des nominés aux Oscars 2023 : l’arrivée de Tom Cruise fait sensation

“Je t’aime, je t’aime, oh mon Dieu !” a déclaré la star de “Everything Everywhere All at Once”, Ke Huy Quan, qui a sauté sur place en s’exclamant: “Je veux une photo avec cet homme!” avant de saisir un selfie avec Cruise. Le réalisateur Guillermo del Toro est allé s’embrasser, tout comme les acteurs nominés Brendan Fraser, Angela Bassett et Michelle Williams. Cruise a même posé pour des photos avec Steven Spielberg, un collaborateur autrefois fréquent avec qui la star n’a pas été photographiée publiquement depuis plus d’une décennie.

Le déjeuner des nominés est censé être une affaire égalitaire où les grandes stars et les techniciens en coulisses sont sur un pied d’égalité, mais il n’y avait aucun doute que Cruise était le meilleur chien de la salle de bal: il avait l’attraction gravitationnelle du soleil et son orange brûlé le visage aussi. Tous les nominés qui auraient pu attirer l’attention sur Cruise avaient refusé d’y assister: les prétendantes à la chanson originale Lady Gaga et Rihanna étaient occupées par d’autres obligations (y compris, pour cette dernière, un passage au Super Bowl qui vient de se terminer), et même la meilleure surprise- l’actrice nominée Andrea Riseborough était portée disparue.