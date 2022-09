DIXON – Le Conseil 690 des Chevaliers de Colomb de Dixon tiendra son petit-déjeuner mensuel de 7 h 30 à 10 h 30 dimanche au KayCee Hall, 506 W. Third Street. Pour un don, le petit-déjeuner à volonté comprend des œufs, du bacon, des saucisses, des pommes de terre, des biscuits et de la sauce et des crêpes. Les dons du repas vont au Catholic Scholarship Fund.