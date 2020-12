Le déjeuner de Noël en Australie cette année devrait être très chic pour certains, le prix des langoustes de luxe chutant jusqu’à 50 dollars le kilo alors qu’une guerre commerciale sans précédent fait rage avec la Chine.

Le prix du vin rouge devrait également baisser alors que les grossistes cherchent à décharger les produits à destination de la Chine – après que Pékin a aboli un tarif de 212% sur le produit australien.

Malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes si vous êtes un buveur de vin blanc, les prix devraient en fait augmenter, car une grande partie du stock australien a été convertie en désinfectant pour les mains pour répondre aux demandes liées à Covid.

Après que la Chine a récemment choisi d’imposer une interdiction non officielle sur l’importation d’écrevisses d’Australie, l’avantage est que de nombreuses familles locales mangeront comme des rois pour Noël 2020, car les pêcheries cherchent à exploiter le marché local à la place.

Veronica Papacosta, PDG de Seafood Industry Australia, a confirmé que les prix d’aubaine pour des articles tels que les écrevisses et le homard seront la norme Down Under cette saison festive.

Les déjeuners de Noël aux fruits de mer sont considérés comme la norme cette année en Australie, avec des articles de luxe tels que le homard et les écrevisses moins chers que jamais (image en stock)

Les prix du vin rouge devraient également chuter en raison de la baisse de la demande en Chine en raison de la pandémie ainsi que des tarifs massifs actuels (image en stock)

« Vous aurez entre 50 et 60 dollars le kilo (pour les écrevisses) », a-t-elle déclaré à 3AW mardi matin.

«Sur le front local, je pense que vous verrez alors aussi (le prix du) homard baisser.

La langouste du sud se vend généralement jusqu’à 125 $ le kilo – mais la délicatesse de fruits de mer ne devrait se vendre que 75 $ le kilo dans la plupart des régions d’Australie.

Michael Angelakis, spécialiste de la gastronomie et du vin en Australie du Sud, a déclaré que le moment était venu de soutenir l’industrie des fruits de mer – et de conclure une bonne affaire pour le déjeuner de Noël.

«Nos homards sont de classe mondiale en raison de notre eau froide», a-t-il déclaré. «Et nous n’avons pas non plus vu de prix aussi bons depuis des décennies.

En ce qui concerne le vin blanc, un rapport récent du Bureau australien de l’économie et des sciences agricoles et des ressources a révélé que les prix augmenteraient.

Cela est en partie dû à la distillation liée au Covid-19 des stocks de vin en alcool industriel.

L’annonceur rapporte que les prix du vin rouge devraient chuter en raison de la baisse de la demande en Chine en raison de la pandémie et de la controverse décision à Pékin d’imposer une taxe d’importation pouvant atteindre 212 pour cent sur les vins australiens importés.

Les exportations de vin de l’Australie vers la Chine disparaîtront jusqu’à ce que les droits de douane soient supprimés.