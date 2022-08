Déjeuner dans l’événement Park au profit de l’Organisation des anciens combattants de Princeton – Shaw Local

Le dernier événement Lunch in the Park aura lieu de 11 h à 13 h le vendredi 26 août au Soldiers and Sailors Park au profit de l’Organisation des anciens combattants de Princeton.

Le menu de l’événement comprendra un taco ambulant au bœuf ou au porc effiloché, un sandwich au porc effiloché, un hot-dog, des frites, du soda ou de l’eau.

Une vente de pâtisseries sera également disponible via la First Lutheran Church. L’événement est parrainé par In-Home Care Connection Homecare and Hospice.

Les précommandes sont acceptées jusqu’au vendredi à 10 h. Pour passer une commande à l’avance, appelez ou envoyez un SMS au 815-878-8418.