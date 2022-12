Déjeuner avec le Grinch, Winterfest, Théâtre – Shaw Local

5 choses à faire

1. Petit déjeuner avec le Grinch : 8 h à 11 h le samedi 10 décembre au American Legion Post 294 212 West Washington Street à Morris.

L’événement est organisé par les parents de BSA Troop 808 et l’American Legion Auxiliary. Profitez d’un petit-déjeuner aux crêpes avec le Grinch, d’un maquillage et d’un artisanat à faire et à emporter à la maison.

Les billets coûtent 8 $. Pour acheter des billets et vous inscrire, visitez https://www.eventbrite.com/e/breakfast-with-the-grinch-tickets-461992069717?aff=ALLEVENTS. L’inscription est obligatoire.

Le Grinch danse avec Brayden (6) et Brody (2) Wiechen de Morris au petit-déjeuner Grinch auxiliaire de la Légion américaine qui s’est tenu le samedi 11 décembre 2021 (Maribeth Wilson)

2. ‘WMTG Radio Christmas Radio’ présenté par la Morris Theatre Guild: 19 h 30 du vendredi au samedi 9 et 10 décembre et 14 h 30 le dimanche 11 décembre. Morris Theatre Guild, 516 W. Illinois Ave. à Morris.

Il mettra en vedette deux classiques de Noël : “Miracle on 34th Street” et “A Christmas Carol”, présentés sous forme de performances radiophoniques.

Les billets sont disponibles sur morristheatreguild.org ou en composant le 815-942-1966.

Todd Hancock et Ellen Rasmussen ont lu pendant «Miracle on 34th Street» dans WMTG Presents ce week-end du 9 au 11 décembre. Les billets sont toujours disponibles sur morristheatregild.org. (Morris Theatre Guild)

3. Alouette et étourneau à Clayton’s Rail: 20 h 30 le samedi 10 décembre au Clayton’s Rail 721 Liberty Street à Morris.

Profitez de la musique live, des boissons et de la nourriture. Pas de frais de couverture.

4. Cookie Heaven à la première église presbytérienne : De 10 h à 13 h le samedi 10 décembre à la First Presbyterian Church, 200 E. Jackson St. à Morris.

Biscuits et bonbons faits maison en vente à la livre. Tous les profits iront à Loving Deeds for Kids in Need.

Pour toute question appelez le bureau de l’église au 815-942-1871.

5. Fête de l’hiver : 10 h à 15 h le dimanche 11 décembre au centre-ville de Morris.

Plusieurs fournisseurs proposent des aliments, des pièces de spécialité faites à la main, des articles pour la maison et tous les cadeaux de dernière minute parfaits dont vous pourriez avoir besoin.