Déjeuner australien aux champignons empoisonnés jonché de drapeaux rouges, avertit un expert | Nouvelles du monde

Le comportement de Mme Patterson a été remis en question par un psychologue après que le mystère entoure toujours la mort de sa famille (Photo: Nine) Un psychologue médico-légal a déclaré qu’il y avait des «drapeaux rouges» potentiels partout dans le cas de trois personnes décédées d’un empoisonnement présumé aux champignons. Erin Patterson, 48 ans, avait préparé un déjeuner de bœuf wellington chez elle à Leongatha, dans la région de Gippsland à Victoria le 29 juillet, qui contenait prétendument des champignons mortuaires. Les beaux-parents de Mme Patterson, Don et Gail Patterson, tous deux âgés de 70 ans, sont décédés après avoir mangé le déjeuner, tout comme la sœur de Gail, Heather Wilkinson, 66 ans, quelques jours plus tard à l’hôpital. Le mari de Heather, Ian Wilkinson, 68 ans, est dans un état critique. Simon Patterson, séparé de Mme Patterson, a d’abord été invité au déjeuner mais s’est retiré à la dernière minute.



Erin Patterson, qui a cuisiné le repas, n’a pas encore été inculpée de quoi que ce soit a maintenu son innocence (Photo: Channel Nine)



Les beaux-parents Don et Gail Patterson, tous deux âgés de 70 ans, sont décédés après avoir mangé le déjeuner



Heather Wilkinson, la sœur de Gail, est également décédée après le repas et son mari Ian reste dans un état critique Bien que la police ait seulement déclaré que Mme Patterson était une personne d’intérêt, il n’y a aucune intention de suggérer qu’Erin a tenté d’empoisonner Simon, ni qu’elle a intentionnellement empoisonné sa belle-famille ou était responsable de la mort des trois parents de son mari, a fait l’expérience Le psychologue Tim Watson-Munro dit qu’il existe des « drapeaux rouges » potentiels qui, selon lui, doivent faire l’objet d’une enquête. Il a dit l’Australien « Je ne suis pas un grand partisan des coïncidences » avant d’énumérer un certain nombre de problèmes. M. Watson-Munro, qui a évalué certains des plus grands délinquants criminels d’Australie, s’inquiète des principaux aspects de l’affaire des champignons mortels. Le premier «drapeau rouge» vient du fait que l’ancien mari de Mme Patterson a failli mourir deux fois l’année dernière de complications gastriques. De plus, selon la propre déclaration de police de Mme Patterson, elle a à son tour demandé si elle avait empoisonné ses parents et sa tante, a-t-on rapporté. M. Watson-Munro a déclaré: « De toute évidence, il a été volontairement empoisonné ou c’était simplement de la malchance. » Il dit que l’histoire de l’endroit où Mme Patterson dit qu’elle a sécurisé les champignons – y compris dans un supermarché asiatique sans nom – semble «ridicule» parce que les champignons mortuaires ne sont pas des produits commerciaux: «Les gens ne les vendent tout simplement pas au détail. Ce n’est pas si lâche. M. Watson-Munro pense également qu’il est «bizarre» que les enfants soient sortis de la maison pendant le déjeuner malheureux. Le mari séparé d’Erin, Simon, était censé assister à la réunion mais s’est retiré à la dernière minute M. Watson-Munro a déclaré que la police chercherait des points faibles et que l’approche lente et régulière serait tactique. Il a déclaré: «C’est un cas fascinant. Tout le monde en parle.’ Plus: Tendance

L’ex-mari de Mme Patterson a passé 21 jours en soins intensifs après s’être effondré d’une mystérieuse maladie de l’estomac chez lui en mai de l’année dernière. Une déclaration de police de Mme Patterson aurait été divulguée aux médias, révélant qu’elle était tombée malade après avoir mangé le repas. Elle a admis qu’elle avait ensuite jeté un déshydrateur qu’elle utilisait pour préparer le repas dans un pourboire à proximité peu de temps après parce qu’elle était en panique. Mme Patterson a admis avoir menti à la police au sujet du temps écoulé depuis qu’elle s’était débarrassée du déshydrateur alimentaire. Elle leur a d’abord dit qu’elle l’avait jeté là-bas « il y a longtemps », mais il a été affirmé dans une déclaration de Mme Patterson qu’elle l’avait fait après que ses invités soient tombés malades. Dans sa déclaration, Mme Patterson a nié tout acte répréhensible et ne savait pas comment le repas avait causé trois décès. Elle affirme également avoir acheté les champignons utilisés dans le bœuf wellington dans un supermarché et une épicerie asiatique à Melbourne – mais ne se souvenait pas du nom.



Les quatre beaux-parents auraient souffert de symptômes compatibles avec la consommation de champignons mortuaires (Photo: Channel Nine) Mercredi, Daily Mail Australia a rapporté que Mme Patterson était une « butineuse expérimentée » qui – comme de nombreuses familles de la région – cueillait des champignons en saison. Elle a nié tout acte répréhensible. Elle a dit plus tôt L’Australien elle avait l’impression d’avoir été dépeinte comme une « sorcière maléfique ». Elle a dit: «Je ne peux pas inviter d’amis. Les médias sont à la maison où sont mes enfants. Les médias sont chez ma sœur donc je ne peux pas y aller. C’est injuste », a-t-elle déclaré. La police a déclaré que l’enquête était en cours. PLUS : Une femme qui a concocté un déjeuner meurtrier au bœuf wellington qui a tué sa belle-famille « avait une collection de livres sur les champignons »

Un bœuf wellington qui a fait trois morts : à l'intérieur du mystère des champignons qui s'empare de l'Australie

