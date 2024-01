Dejan Milojević : l’entraîneur adjoint des Golden State Warriors est décédé à 46 ans

CNN

Guerriers de l’État d’Or L’entraîneur adjoint Dejan Milojević est décédé mercredi matin des suites d’une crise cardiaque, selon l’équipe. Il avait 46 ans.

Milojević a été embauché par les Warriors en 2021 et en était à sa troisième saison en tant qu’entraîneur-chef Celui de Steve Kerr personnel d’entraîneur.

Les Warriors ont déclaré que Milojević avait subi une crise cardiaque lors d’un dîner d’équipe privé mardi soir à Salt Lake City. Il a ensuite été transporté vers un hôpital local mais est décédé mercredi « malgré les efforts pour lui sauver la vie ». selon l’équipe.

“Nous sommes absolument dévastés par le décès soudain de Dejan”, a déclaré Kerr dans un communiqué.

“C’est un coup choquant et tragique pour tous ceux associés aux Warriors et une période incroyablement difficile pour sa famille, ses amis et nous tous qui avons eu l’incroyable plaisir de travailler avec lui.

« En plus d’être un formidable entraîneur de basket-ball, Dejan était l’un des êtres humains les plus positifs et les plus beaux que j’aie jamais connu, quelqu’un qui apportait de la joie et de la lumière à chaque jour avec sa passion et son énergie.

« Nous pleurons avec et pour sa femme, Natasa, et leurs enfants, Nikola et Masa. Leur perte est insondable.

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a publié une déclaration rendant hommage à Milojević, le qualifiant de « collègue bien-aimé et ami cher de tant de personnes dans la communauté mondiale du basket-ball » et présentant ses condoléances à sa famille et aux Warriors.

La NBA a reporté le match de mercredi entre les Warriors et les Utah Jazz après le décès soudain de Milojević, la date reportée devant être annoncée « ultérieurement ». selon la ligue.

L’entraîneur-chef des Raptors de Toronto, Darko Rajaković, a pris le temps de rendre hommage à Milojević mercredi, dédiant la victoire de son équipe contre le Heat de Miami à son compatriote.

“Beaucoup de joueurs de la NBA sont passés par ses mains et son influence”, a déclaré Rajaković, également originaire de Serbie. dit.

« En tant qu’entraîneur-chef, il a aidé beaucoup de gens à franchir une nouvelle étape dans leur carrière. La dernière fois que nous étions ensemble, il parlait de l’équipe nationale serbe et de son rêve d’être un jour entraîneur-chef de l’équipe nationale serbe.

“Et nous parlions de projets et tout ça, et malheureusement, il n’est plus avec nous pour partager nos rêves et nos objectifs”, a-t-il ajouté.

Andre Iguodala, qui a remporté quatre championnats NBA avec les Warriors, appelé Milojević, un « ÊTRE HUMAIN incroyable ! » sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter), tandis que l’entraîneur des New York Knicks, Tom Thibodeau dit“Il était un grand ambassadeur du jeu.”

Avant leur match contre les Mavericks de Dallas mercredi, les Lakers de Los Angeles ont pris le temps d’honorer Milojević avec une minute de silence, les joueurs baissant la tête et une photo de l’entraîneur affichée sur le grand écran de l’arène.

Milojević était l’entraîneur-chef du Budućnost VOLI au Monténégro avant de rejoindre les Warriors.