Dejan Milojević, 46 ans, des Warriors, décède des suites d’une crise cardiaque

L’entraîneur adjoint des Golden State Warriors, Dejan Milojević, mentor du double MVP de la NBA Nikola Jokic et ancien joueur vedette de sa Serbie natale, est décédé mercredi dans l’Utah des suites d’une crise cardiaque, a annoncé l’équipe. Milojević, qui faisait partie du staff qui a aidé les Warriors à remporter le championnat NBA 2022, avait 46 ans.

Milojević est décédé à Salt Lake City, où il a été hospitalisé mardi soir après l’urgence médicale survenue lors d’un dîner privé d’équipe. Les Warriors devaient affronter les Utah Jazz mercredi soir, un match reporté par la NBA.

“Nous sommes absolument dévastés par le décès soudain de Dejan”, a déclaré l’entraîneur Steve Kerr dans un communiqué publié par l’équipe. “C’est un coup choquant et tragique pour tous ceux associés aux Warriors et une période incroyablement difficile pour sa famille, ses amis et nous tous qui avons eu l’incroyable plaisir de travailler avec lui.”

Milojević en était à sa troisième saison avec les Warriors. Il a auparavant été entraîneur en Serbie – où il a déjà travaillé avec un jeune Jokic avant que l’actuelle star des Denver Nuggets ne vienne aux États-Unis – ainsi qu’au Monténégro. Il a été entraîneur-chef pendant huit ans en Europe et était auparavant entraîneur adjoint de l’équipe nationale serbe aux côtés de l’actuel assistant d’Atlanta, Igor Koskoskov.

“La NBA pleure le décès soudain de l’entraîneur adjoint de Golden State, Dejan Milojević, un collègue bien-aimé et un ami cher à tant de personnes dans la communauté mondiale du basket-ball”, a déclaré le commissaire de la NBA, Adam Silver. “En plus d’avoir remporté le championnat NBA 2022 lors de sa première saison avec les Warriors et d’avoir encadré certains des meilleurs joueurs du monde, Dejan a eu une carrière de joueur international décorée et a été un entraîneur-chef distingué dans sa Serbie natale.”

Milojević a travaillé en étroite collaboration avec Jokic, le centre des Los Angeles Clippers Ivica Zubac, le centre d’Orlando Goga Bitadze et le centre de Houston Boban Marjanovic, entre autres, pendant son mandat d’entraîneur en Europe. Avec les Warriors, il a travaillé principalement avec les grands hommes comme Kevon Looney, qui ne tarissait pas d’éloges sur l’attention portée aux détails par Milojević.

“Repose en paix, Deki”, a écrit la star des Dallas Mavericks, Luka Doncic, sur les réseaux sociaux.

Kerr a déclaré qu’il avait initialement entendu parler de Milojević grâce à Kent Lacob, le fils du propriétaire de Golden State, Joe Lacob. Et lorsque les Warriors ont subi quelques changements de personnel en 2021, Kerr a décidé de poursuivre Milojević. Il a fallu être convaincant, mais Milojević a finalement accepté l’offre. Kerr était ravi.

“J’ai immédiatement vu de quoi Kent parlait”, a déclaré Kerr dans une vidéo produite par les Warriors l’année dernière. « Il était tellement génial d’être là. En même temps, il avait cette incroyable expérience de basket-ball, à la fois en tant que joueur et entraîneur. C’était tellement logique pour nous de faire venir Deki.

Milojević a remporté trois prix MVP consécutifs dans la Ligue Adriatique, remportant ces trophées en 2004, 2005 et 2006, lorsque l’attaquant puissant de 6 pieds 7 pouces et 240 livres était au sommet de sa carrière de joueur. Jokic était MVP de cette ligue en 2015, un an après que l’actuel attaquant de Golden State, Dario Saric, soit devenu MVP.

Aucun joueur n’a plus de MVP de l’Adriatique que Milojević, et les histoires de certains matchs de sa jeunesse étaient légendaires. Parmi eux : comment il a marqué 141 points à l’âge de 14 ans en 1991, dont 83 en seconde période après que son entraîneur lui a ordonné de tirer tous les tirs.

“J’enseigne à tous mes joueurs que le basket-ball n’est pas un travail, mais qu’ils doivent apprécier le jeu”, a déclaré Milojević à la radio-télévision bosniaque RTV dans une interview en 2018. « Parce que si vous voulez faire quelque chose au cours des 20 prochaines années, vous devez l’aimer beaucoup. Ce n’est pas facile de supporter tous ces efforts si quelque chose ne vous plaît pas. Seuls ceux qui aiment sincèrement le jeu peuvent tout gérer avec beaucoup de succès.

Avant de rejoindre les Warriors, Milojević avait une expérience en NBA grâce à des postes d’entraîneur adjoint dans la Summer League avec Atlanta, San Antonio et Houston.

L’entraîneur torontois Darko Rajaković a déclaré qu’il connaissait Milojević depuis son adolescence.

“C’était un modèle en tant que joueur, en tant qu’homme, en tant que mari, en tant qu’entraîneur – quelqu’un que j’admirais vraiment et pour qui j’ai beaucoup de respect”, a déclaré Rajaković. “Malheureusement, hier soir, son cœur a cessé de fonctionner et il a laissé derrière lui sa femme et ses deux enfants ainsi qu’un très gros héritage. C’est un jour vraiment triste pour toute la communauté NBA. »

Des hommages comme ceux-là ont commencé à affluer après l’annonce de la mort de Milojević, de la part des équipes avec lesquelles il a travaillé et même des équipes avec lesquelles il n’a pas travaillé. “J’ai eu le plaisir de travailler avec Dejan pendant mon séjour avec les Warriors”, a déclaré Mike Brown, ancien assistant de Golden State et actuel entraîneur de Sacramento. “Non seulement c’était un entraîneur extrêmement talentueux, mais c’était une personne encore meilleure.”

Dylan Ennis, un professionnel international de longue date qui a été autrefois entraîné par Milojević, a ajouté : « Vous n’étiez pas seulement un maître du basket-ball, vous étiez un être humain incroyable. Vous manquerez à tant de personnes.

Aucune date reportée pour le match Warriors-Jazz n’a été immédiatement annoncée. Le Jazz a déclaré que les billets pour mercredi soir seraient honorés lors du match reporté. Golden State devrait ensuite jouer à domicile vendredi contre Dallas.

Milojević laisse dans le deuil son épouse, Natasa, et leurs enfants, Nikola et Masa.

« Leur perte est insondable », a déclaré Kerr.

Le rédacteur d’Associated Press, Ian Harrison, à Toronto, a contribué à ce rapport.

