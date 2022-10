Déjà vu? Une femme capturée exactement au même endroit par Google Maps, à neuf ans d’intervalle

À quel point est-il bizarre d’être photographié exactement au même endroit à votre insu à des années d’intervalle ? Une femme a été capturée deux fois au même endroit par google maps. Seulement neuf ans d’écart. Photographiée pour la première fois en avril 2009, Leanne Cartwright a été photographiée à un passage à niveau au coin de Victoria Place, Cumbria. Elle tenait un sac de transport rose dans sa main droite. Neuf ans plus tard, en août 2018, elle a de nouveau été photographiée exactement au même endroit. Seulement cette fois, elle portait une robe noire et avait deux sacs avec elle.

Selon Ladbible, elle a partagé les clichés sur son Facebook et a mentionné qu’elle avait l’impression d’avoir été figée dans le temps. « Je me tiens exactement sur la même dalle et j’ai toujours un sac sur l’épaule. C’est tellement drôle mais tellement bizarre. Les gens pensent probablement que je voyage dans le temps. Je pourrais être la seule personne au monde qu’ils aient attrapée exactement au même endroit près d’une décennie plus tard. J’ai vu la voiture la première fois, alors quand elle a été publiée, nous avons continué et avons jeté un coup d’œil. Tout le monde pensait que c’était assez drôle et ça ne me dérangeait pas du tout.

Le mari de Cartwright, Richard Cartwright, a trouvé le deuxième cliché alors qu’il cherchait le premier. Lorsqu’il l’a envoyé à Cartwright, elle a été “sidérée” et a décidé de montrer tout le monde au travail avant de le publier sur Facebook. Les gens ont inondé sa section de commentaires de remarques hilarantes et certains l’ont même qualifiée de voyageuse dans le temps.

Cartwright a mentionné qu’elle chercherait à nouveau les voitures Street View de Google. « Je surveillerai la voiture à l’avenir et si je la vois, je devrai sauter au même endroit. On ne sait jamais, je serais peut-être là la prochaine fois. Ça me fera sourire quand je passerai devant », a-t-elle dit.

Pendant ce temps, Cartwright s’est récemment cassée une troisième fois au même endroit à Cumbria, au Royaume-Uni.

