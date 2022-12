Déjà vu dans les huitièmes de finale de la Coupe du monde

La Croatie a dépassé la première étape des huitièmes de finale de la Coupe du monde à Qatar 2022. Le match nul et les tirs au but qui ont suivi contre le Japon avaient toutes les nuances de Russie 2018.

À l’époque, la Croatie avait fait match nul 1-1 contre le Danemark, également en huitièmes de finale. La Croatie avait dominé les Danois aux tirs au but, le même sort que le Japon.

En fait, la Croatie a fait match nul plus que lors de son match des huitièmes de finale il y a 4 ans. La Croatie a fait match nul contre la Russie et l’Angleterre en quarts de finale et en demi-finale, respectivement. Le concours de la Russie avait besoin de pénalités, mais Mario Mandžukić a attrapé le temps supplémentaire.

La Croatie joue le drame lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde

La Croatie peut voir les huitièmes de finale de la Coupe du monde comme un seul objectif : se qualifier. Si tel est le cas, la Croatie a été parfaite dans sa quête en 2018. Maintenant, la Croatie imite cette approche.

Pour un football neutre, le style de jeu de la Croatie a fait l’objet de critiques. Ils ont tendance à ralentir le rythme. On entend souvent des commentateurs décrire la Croatie comme lente par rapport à ses adversaires. Mais pour les supporters croates, c’est simplement “ce qu’ils font”.

Le drame qu’ils apportent à leurs fans ne dure pas seulement 90 minutes. Au contraire, c’est pour le plein 120, et potentiellement plus. Au fond de leur esprit, ils se demandent sûrement si “ceci” est le match où leur chance tourne enfin.

Une chose qui ne peut être contestée, cependant, les fans, comme l’équipe, ne perdent jamais espoir. Et les résultats positifs pour ce petit pays se poursuivent.

Et maintenant vient le Brésil

C’est devenu un cliché. Pourtant, il est vrai de dire que chaque fois qu’un pays affronte le Brésil, c’est sa proverbiale «finale». Le Cameroun, qui a battu le Brésil lors du dernier match de la phase de groupes, se fiche que les quintuples vainqueurs laissent reposer les joueurs puisqu’il s’est déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Le Cameroun ne se souviendra même pas qu’il n’a pas avancé. Qu’est-ce que le Cameroun sera souvenez-vous – et c’est remarquable – qu’il s’agit de la première équipe africaine à battre le Brésil en Coupe du monde.

Le Brésil est le football encapsulé. Sa performance contre la Corée du Sud a levé tout doute sur la raison pour laquelle ils sont les favoris de ce tournoi. Ils ont scellé une victoire en un quart d’heure.

Les Croates, et à peu près le monde entier, ne pouvaient que répondre par un “wow”. La Croatie a-t-elle une chance ? La reponse courte est oui. C’est du football. Mais les fans croates et certainement les joueurs savent qu’il faudra un match parfait pour donner à la Croatie ne serait-ce qu’une petite chance d’être surprise. Et, alors que la Croatie n’a pas encore montré cette perfection sur le terrain dans cette Coupe du monde, la nation a le talent pour répondre à ces attentes.

Les échos de Russie 2018 vivent toujours chez les supporters croates. La clé est de ne pas permettre au Brésil d’être le Brésil. C’est un défi de taille. Pourtant, le succès de la Croatie dépend exactement de cela – ne pas permettre à ses adversaires d’exécuter leurs stratégies. Respectez-les, mais n’ayez pas peur de leur force. Ensuite, laissez l’horloge s’écouler lentement. Toutes les 120 minutes.

