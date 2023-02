Déjà Vu avec de légères améliorations

Sur le papier et à l’oeil, le Galaxy S23 Ultra ne semble pas trop différent du Galaxy S22 Ultra de l’année dernière. Il a le même écran, le même aspect général grâce à la conception flottante des caméras arrière et, en général, une fiche technique très similaire à celle de l’année dernière.

Cependant, dire que Samsung n’a rien fait de nouveau cette année serait tout simplement faux. Nous avons le nouveau capteur de caméra HP2 à l’arrière, le dernier chipset Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, ainsi qu’un changement matériel subtil qui a complètement changé mon opinion sur les gros téléphones. Bien que nous puissions dire que le Galaxy S23 Ultra n’est vraiment qu’un Galaxy S22 Ultra raffiné, je n’essaierais pas de considérer cela comme une mauvaise chose. J’utilise le téléphone depuis plus d’une semaine maintenant et je suis prêt à partager mes réflexions sur le temps que j’ai passé avec.

Ceci est notre avis sur le Galaxy S23 Ultra !

Ce que j’aime

Afficher – Il s’agit de l’écran Galaxy S22 Ultra de l’année dernière, un panneau Dynamic AMOLED 2X (1440 x 3088) de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz et 1750 nits de luminosité maximale. C’est littéralement les mêmes spécifications que l’année dernière, mais la seule chose différente est le verre qui le protège. Samsung utilise le tout nouveau Gorilla Glass Victus 2 de Corning sur le S23 Ultra, ce qui devrait augmenter la protection du téléphone contre les rayures et les fissures de l’écran. Je ne dis pas que vous devriez le tester, mais oui, il est là. Et juste parce que c’est le même panneau, qui s’en soucie ? Cet écran est incroyable, avec des niveaux de luminosité incroyables, des couleurs supérieures, tout en étant capable de produire un niveau de performances en basse lumière très agréable pour les yeux.

Comme je n’ai pas examiné le S22 Ultra l’année dernière, c’est la première fois que je fais l’expérience de cet écran, et honnêtement, je pense que c’est le meilleur écran que j’aie jamais utilisé. Comme toujours, Samsung n’épargne aucune dépense lorsqu’il s’agit de peaufiner les paramètres. Nous pouvons basculer le taux de rafraîchissement variable, définir une luminosité adaptative, régler la balance des blancs et choisir entre les préréglages du mode écran et régler la résolution. En le comparant à l’écran de mon Pixel 7 Pro, je ne dirais pas que c’est une différence entre la nuit et le jour pour mes yeux humains, mais il fonctionne certainement mieux dans des conditions de lumière directe grâce à la luminosité maximale plus élevée.

Matériel – Oui, ce téléphone ressemble au Galaxy S22 Ultra de l’année dernière. Si c’est un problème pour vous, désolé. Pour ceux que cela ne dérange pas, c’est un bel appareil. Personnellement, j’aime les caméras flottantes à l’arrière, mais c’est peut-être juste moi. Plus important encore, cependant, Samsung a fait un ajustement matériel dont je suis vraiment tombé amoureux. Pour de nombreux anciens appareils Galaxy Note et Ultra, il y avait une courbe sévère pour les côtés des téléphones, ce qui faisait qu’il y avait peu de place pour tenir l’appareil. Sur le S23 Ultra, Samsung a atténué la courbe tout en élargissant les côtés, ce qui crée une zone sensiblement plus grande pour tenir le téléphone. Je ne veux pas être ce type, mais c’est un changeur de jeu légitime pour un téléphone de cette taille. Il rend l’utilisation à une main beaucoup plus confortable, car il se sent plus en sécurité lorsqu’il est en main. Ceci, aux côtés du nouveau capteur de caméra HP2 amélioré, est ce que je préfère sur le téléphone. En plus de cela, oui, c’est à peu près un Galaxy S22 Ultra dans le département matériel.

Batterie – Cela ne devrait pas être un choc, mais la durée de vie de la batterie de ce téléphone, grâce à 5 000 mAh de jus, est excellente. Pour le tester, je suis allé dur sur mon jeu Marvel Snap, gravissant les échelons pour pousser ce téléphone à ses limites grâce aux bascules de performances du jeu. Je peux forcer le gameplay à 60 Hz, augmenter les paramètres graphiques et activer la fonction gyroscope du jeu. Sans aucun doute, un téléphone de moindre qualité avec une batterie plus petite peut avoir du mal avec un gameplay prolongé à ces niveaux, mais le Galaxy S23 Ultra résiste bien.

Je suis sûr que tout cela est dû au travail considérable que Qualcomm et Samsung ont effectué sur leurs produits respectifs, mais aussi au système de refroidissement que Samsung utilise sur les composants internes de cet appareil. J’ai utilisé ce téléphone une tonne et je ne l’ai pas senti chauffer du tout. Même avec mes jeux et beaucoup de photos, ainsi que des vidéos que j’ai prises, la batterie de ce téléphone tient très bien. Je tire facilement plus de 4 heures d’écran à l’heure chaque jour, tout en me couchant avec plus de 20% de batterie restante chaque nuit. Je le répète, la batterie est très bonne. Lorsque le besoin de charge se fait sentir, une charge filaire de 45 W est disponible, ainsi qu’une charge sans fil de 15 W et une charge sans fil inversée de 4,5 W pour vos accessoires.

Performance – Comme je viens de le dire dans la section ci-dessus, j’ai mis cet appareil à l’épreuve avec les jeux, l’enregistrement vidéo et tout ce jazz. Il n’a pas encore sauté un battement. Les domaines dans lesquels vous pouvez généralement remarquer des problèmes sont le changement rapide d’applications et le traitement de photos haute résolution. D’après mon expérience, le téléphone n’a aucun problème à parcourir les applications et à fournir des processus rapides sur les photos, à l’exception du paramètre 200MP. Ce n’est pas une surprise, car nous parlons généralement de prises de vue de 50 Mo à 100 Mo. Je pense qu’il est prudent de supposer que n’importe quel téléphone prendrait une seconde ou deux pour traiter autant d’informations. Le point étant, avec une base de 8 Go de RAM et le chipset Snapdragon 8 Gen 2 en partenariat avec le GPU Adreno 740, ce téléphone transporte dans le département des performances.

Caméra – Il y a beaucoup de caméras à l’arrière du Galaxy S23 Ultra. Au total, il y en a quatre – le nouveau grand angle HP2 200MP, le téléobjectif périscope 10MP, le téléobjectif 10MP et un ultra grand angle 12MP. Le joyau de la couronne est évidemment le capteur HP2, avec son énorme capteur 200MP. L’objectif ici est un appareil photo qui peut non seulement capturer des détails incroyables dans des conditions d’éclairage optimales, mais également apporter des niveaux améliorés de photographie en basse lumière. Après l’avoir testé moi-même, je peux confirmer que le système de caméra du S23 Ultra est le système le meilleur et le plus polyvalent actuellement disponible chez Samsung. Je dirais également que c’est le meilleur de tout le marché des smartphones, mais je n’ai jamais testé tous les téléphones, il est donc difficile de faire cette affirmation. C’est vraiment, vraiment bien quand même.

L’importance de pouvoir capturer n’importe quel cliché, dans n’importe quelle condition, est primordiale pour moi. Non seulement cela, mais disons qu’il y a une distance considérable entre vous et le sujet. Ce téléphone et son zoom jusqu’à 100X s’en chargent, tant que vous avez les mains avec des niveaux de stabilité de chirurgien ou un trépied. Cela dit, tout zoom jusqu’à 10x est toujours capturé sans beaucoup de traitement d’image supplémentaire, de sorte que l’effet d’aquarelle que nous voyons parfois à partir de niveaux de zoom de 30x et 100x n’est pas présent.

Pour les personnes intéressées, l’astrophotographie est facilement réalisable sur cet appareil, grâce au téléchargement de l’application d’appareil photo Expert RAW de Samsung. De plus, le fait que prendre des photos à couper le souffle d’étoiles et d’autres corps célestes soit accessible d’une simple pression sur un bouton, l’utilisateur n’ayant absolument rien à savoir sur le processus lui-même, est incroyable. J’ai félicité Google pour avoir apporté l’astrophotographie aux masses avec Night Sight et Samsung s’appuie considérablement sur ce principe. D’une simple pression sur un bouton à l’intérieur du mode Hyperlapse amélioré de l’application appareil photo, vous pouvez activer les photos de traînées d’étoiles pour lesquelles les professionnels disposent généralement d’un long logiciel de configuration et de post-traitement. Au téléphone, j’appuie sur le déclencheur, je m’éloigne pendant une heure, puis je reviens à de superbes photos et vidéos.

Il a fallu quelques années à Samsung pour rattraper son retard, mais je dirais maintenant qu’ils ont dépassé Google dans la catégorie astrophotographie. L’année dernière, Google a présenté son nouveau paramètre Macro pour les téléphones Pixel, mais oui, le Galaxy S23 Ultra l’a aussi et c’est aussi très bon. Je me creuse la tête, mais je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit que la matrice de caméras de ce téléphone ne puisse pas bien capturer.

Stylet S – Pour ceux qui vivent cette vie de stylet, oui, le Galaxy S23 Ultra a un S Pen caché à l’intérieur. Il n’y a pas de nouvelles fonctionnalités à ma connaissance, mais ça va. Le S Pen fait déjà tellement de choses, comme la fonctionnalité d’obturateur de caméra à distance et d’autres actions aériennes, donc je ne sais pas exactement ce dont il pourrait avoir besoin de plus. Je pense que le S Pen a atteint sa dernière étape d’évolution, ce qui est génial pour ceux qui doivent l’avoir. Personnellement, je ne suis pas un utilisateur de stylet et je n’ai pas l’intention de le devenir. L’univers m’a accordé 5 stylets par main, donc je n’ai pas besoin de plus. L’obturateur à distance est certainement utile dans certaines occasions, mais le S Pen ne sera jamais une fonctionnalité décisive pour moi. Le S Pen Pro est pris en charge sur l’appareil, juste au cas où vous en auriez un également.

Qu’est-ce qui pourrait être mieux

Redondance logicielle, gonflement – Samsung est connu pour la redondance des paramètres logiciels. L’entreprise me rappelle Boeing ou tout autre constructeur d’avions. Tous les paramètres de ce téléphone sont accessibles à partir de plusieurs emplacements ou les paramètres de la même zone du téléphone sont parfois divisés en menus distincts. Cela a été un problème avec les téléphones Samsung pendant ce qui semble être une éternité, le sentiment d’être absolument perdu dans le menu des paramètres. Ce n’est pas amusant, et Dieu merci pour la fonction de recherche. Sans cela, vous ne trouverez jamais rien. Lorsque One UI a été introduit pour la première fois, il se sentait poli et mince. Alors que nous nous aventurons maintenant dans One UI 5.1, construit sur Android 13, nous avons l’impression d’avoir régressé dans ce qui peut parfois ressembler à un gâchis gonflé.

En parlant de ballonnement, un rapport récent a attiré notre attention sur la taille réelle du système d’exploitation sur ces nouveaux appareils Samsung. Dans les paramètres de stockage de cet appareil, il est indiqué que le système d’exploitation occupe 87 Go d’espace, cependant, il y a eu un peu de va-et-vient sur la précision de ces chiffres. Quel que soit le nombre réel, le fait que la plupart des fabricants d’Android aient supprimé le stockage extensible reste un problème pour de nombreux acheteurs potentiels.

Là où le logiciel me plaît, ce sont les étapes continues vers une meilleure personnalisation de l’utilisateur, mais techniquement, c’est une chose de Google et d’Android 13. Sur cet appareil, dans le menu Fond d’écran et Style, les utilisateurs peuvent activer la palette de couleurs, qui est bêtement désactivée par défaut. Si j’étais Samsung, c’est quelque chose que je voudrais souligner. Lorsqu’il est activé, les utilisateurs peuvent choisir les couleurs de leur fond d’écran qu’ils souhaitent mettre en évidence dans l’ensemble du système d’exploitation. C’est vraiment l’une des meilleures choses introduites dans Android depuis un certain temps (disponible pour la première fois dans Android 12), avec Android 13 encore plus loin.

Samsung l’a également bien adopté en faisant en sorte que toutes ses applications prennent en charge la fonction d’icônes masquées, mais contrairement aux appareils Pixel, les icônes masquées sont également transférées dans le tiroir de l’application. Cela a-t-il fière allure si l’on considère que 95 % des développeurs n’adoptent pas encore la fonctionnalité d’icônes masquées ? Non, non. Mais un jour, j’espère bientôt (clin d’œil, clin d’œil), peu importe que les développeurs soient paresseux ou aient cessé de prendre en charge leurs applications.

Vidéo

Déballage

10 premières choses à faire

Le verdict

Je peux rendre cela très simple. Si vous avez un Galaxy S22 Ultra, vous pouvez ignorer le Galaxy S23 Ultra. Si vous avez un autre appareil, je vous recommande ce téléphone. Même pour mes collègues fans de Pixel, c’est un très bon téléphone qui offre une tonne de choses. Si vous ne pouvez pas vivre avec One UI, je comprends tout à fait. Cependant, si vous utilisez un appareil Samsung vieillissant ou que vous vous apprêtez enfin à vous débarrasser d’un ancien téléphone LG, c’est le super méga téléphone que vous voulez si vous vous considérez comme un utilisateur expérimenté. Pour les spécifications, il n’y a rien de mieux actuellement dans le monde Android ici aux États-Unis, donc pour l’instant, le Galaxy S23 Ultra est le roi incontesté d’Android. Les haineux vont détester, mais ce téléphone est fantastique dans toutes les catégories principales : appareil photo, écran, matériel, autonomie de la batterie et mises à jour logicielles.

Si nous examinons les achats d’appareils uniquement du point de vue de la durée de prise en charge de quelque chose, Samsung remporte actuellement la course. À partir de maintenant, les nouveaux appareils Samsung bénéficient de 4 ans de mises à niveau du système d’exploitation Android, ainsi que de 5 ans de correctifs de sécurité. Même Google ne correspond pas à cela. Il ne fait aucun doute que les appareils Samsung sont de bons investissements Android.