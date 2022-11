Déjà-vu au Vatican alors que l’accusé “Vatileaks” est cité au procès

Perlasca était le fonctionnaire du Vatican le plus intimement responsable de la gestion du portefeuille d’actifs de 600 millions d’euros du secrétariat d’État, y compris son investissement de 350 millions d’euros dans la propriété de Londres. Alors qu’il faisait d’abord l’objet d’une enquête, sa note de service du 31 août 2020 et les interrogatoires qui ont suivi l’ont transformé en témoin vedette de l’accusation après avoir nommé des noms et accusé d’autres d’avoir dupé le Saint-Siège et de l’avoir extorqué pour prendre le contrôle du bâtiment.