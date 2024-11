Déjà Noël ? Non, toute l’année ! Visitez ce joyau caché et festif de l’Ohio.

Des attractions négligées en bord de route aux musées décalés et aux merveilles naturelles obscures, Local Hidden Gems présentera certains des trésors uniques et inattendus qui rendent l’Amérique extraordinaire. Nous mettrons l’accent sur le charme, la surprise et l’enchantement.

Joyau caché local : Château Noel à Medina, Ohio

Noël n’arrive qu’une fois par an.

Mais au Château Noel, Noël c’est toute la journée, tous les jours, toute l’année.

Mark Klaus (oui, c’est son nom de famille) répand la joie auprès des amoureux de Noël toute l’année avec son musée de Noël innovant et fascinant, Castle Noel. Ce musée est la plus grande attraction de Noël du pays. Derrière chaque exposition se cache une tradition ou un souvenir que tous les visiteurs peuvent reconnaître et dont ils peuvent se réjouir pour leur amour de Noël.

Après avoir grandi autour des expositions de Noël, Mark Klaus a déclaré avoir créé Castle Noel pour apporter le même bonheur sur les visages des gens.

«Ma famille était grande aux expositions de Noël. J’ai vu à quel point les gens aimaient s’amuser chez nous », a déclaré Klaus. « J’ai donc pensé que j’allais passer au niveau supérieur et en faire quelque chose de spécial pour les gens à venir. »

Mark et Dana Klaus, propriétaires du Castle Noel, une attraction intérieure de divertissement de Noël en constante évolution située dans le centre-ville de Médina le mercredi 18 septembre.

Castle Noel contient vos souvenirs de Noël préférés

Situé à Medina, Ohio, Castle Noel a ouvert ses portes en 2013 dans un bâtiment qui était autrefois une église méthodiste. C’est aujourd’hui le plus grand musée de Noël du pays, selon Voyageur de l’Ohio. Il contient des souvenirs de films de Noël, des accessoires originaux et des vitrines provenant des célèbres grands magasins de New York.

Klaus a déclaré que le musée réorganise les expositions, entreprend des projets de rénovation et ajoute de nouveaux accessoires et objets chaque année. Le Château Noel est en constante évolution, ce qui rend chaque visite renouvelée chaque année.

« Nous ajoutons constamment de nouveaux écrans, améliorons ceux que nous avons et modifions les écrans », a déclaré Klaus. « Il y a une chose que les gens disent toujours, c’est que chaque année, il y a tellement de nouveautés qui sont plutôt cool. Nous y travaillons donc tous les jours.

Les expositions du Château Noel vont au-delà de Noël

Même si chaque saison ressemble à Noël, il y a toujours quelque chose de nouveau à offrir aux visiteurs. Cet été, au milieu de toute la décoration de Noël, ils ont même ajouté une touche tropicale avec un attraction luau hawaïenne d’étéavec des danseurs hawaïens et de la musique en direct.

Les visiteurs peuvent participer à une visite intérieure programmée du Château Noel et observer de plus près les objets de collection et les accessoires de Noël familiers de leurs films de Noël préférés.

De nouvelles fonctionnalités au Château Noel se produisent toujours, y compris un théâtre de pain d’épice en cours qui proposera un spectacle d’animatroniques.

Les propriétaires du Château Noël ont quelque chose de nouveau dans leur manche chaque année

À mesure que de nouvelles expositions et expositions sont créées au Château Noel chaque année, elles contribuent à rendre le musée plus grand et meilleur. Klaus est très enthousiasmé par les nouvelles expositions et par le fait que les visiteurs aient la chance de les voir.

« Rudolph le renne au nez rouge est là maintenant, donc les gens peuvent voir un Rudolph le renne au nez rouge vraiment cool et complètement animatronique. Il y a de nouveaux écrans tout autour », a déclaré Klaus. « Il y a un théâtre de pain d’épice avec un spectacle de pain d’épice animatronique, ce qui est vraiment cool. »

Klaus a déclaré que les idées annuelles de nouvelles expositions sont infinies et qu’il a bien d’autres idées magiques pour Castle Noel en 2025 et au-delà.

« Les idées ne manquent pas. Je travaille sept jours sur sept sur ces écrans, et il n’y a aucune fin en vue de ce qu’il y a à faire et de ce que nous voulons créer », a déclaré Klaus.

Le propriétaire du Château Noël souhaite que les visiteurs ne ressentent que de la joie

Lorsque vous entrez dans le Château Noël, le musée est censé vous emmener dans un monde totalement différent où vous oubliez toutes les épreuves et tribulations de votre vie.

Klaus veut que tous ceux qui visitent Castle Noel se sentent joyeux et oublient toutes les pressions de leur vie lorsqu’ils franchissent les portes. En gros, ressentir le bonheur et la joie de Noël toute l’année.

« Avec tout le stress qu’il y a dans le monde, je voulais juste créer un endroit où les gens pourraient être heureux », a déclaré Klaus. « Tout le monde pourrait venir et être heureux et voir quelque chose qu’il apprécie, qu’il s’agisse d’accessoires de cinéma, de vitrines ou des jouets, juste quelque chose pour rendre les gens heureux.

Où: 260 S Court St, Medina, OH 44256

Plus d’informations : https://castlenoel.com/

Hank Shackles, de Sturgess Michigan, a voyagé à bord d’un bus touristique pour visiter et prendre des photos du château Noel le mercredi 18 septembre.

