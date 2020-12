Officiels américains averti jeudi que les pirates ciblent les écoles K-12 dans une nouvelle vague de cyberattaques qui perturbe l’apprentissage à distance alors même que les cas de coronavirus augmentent à travers le pays.

Le FBI et la division de cybersécurité de la sécurité intérieure ont émis un avertissement consultatif conjoint concernant une nouvelle vague de ransomwares et d’attaques dites DDoS, ou déni de service distribué, contre les écoles K-12 qui ralentissent ou perturbent l’accès des élèves et des enseignants à l’apprentissage à distance. .

Certains des pirates informatiques derrière le ransomware, ont déclaré des responsables, ont retenu les données de l’école en otage ou ont menacé de divulguer des données confidentielles sur les étudiants si un paiement n’était pas effectué.

Au cours du mois dernier, les attaques ont mis plus d’une centaine d’écoles de Baltimore hors ligne. Ils ont également frappé des dizaines d’écoles au Texas et en Alabama, ainsi qu’une poignée d’écoles en Géorgie et en Ohio, selon des rapports publics recueillis par Emsisoft, une société de sécurité.