Déjà en lutte pour sa survie politique, Netanyahu ne freine pas sa coalition

Un ministre d’extrême droite a risqué de déclencher un scandale international dimanche, à un moment où Israël se bat pour maintenir sa liberté d’opération dans sa guerre en cours contre le Hamas à Gaza, et le Premier ministre Benjamin Netanyahu l’a relâché d’une tape sur les doigts.

Le cabinet israélien compte désormais près de 40 ministres, et le ministre du Patrimoine, Amichai Eliyahu, est l’un des plus jeunes. Mais le chef du parti Otzma Yehudit d’Eliyahu, le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, est essentiel au maintien de la coalition d’après-guerre de Netanyahu, qui pourrait ne pas inclure le ministre Benny Gantz, le partenaire centriste du gouvernement d’urgence.

Le chef de l’opposition Yair Lapid a pressé Netanyahu de licencier Eliyahu pour avoir déclaré que le largage d’une arme nucléaire sur Gaza devrait être sur la table, et Gantz et Netanyahu ont tous deux condamné la déclaration, mais ce dernier a seulement suspendu Eliyahu des réunions du cabinet, elles-mêmes peu nombreuses et consistant principalement en des réunions téléphoniques. votes, car la prise de décision en temps de guerre appartient au petit cabinet de guerre.

Netanyahu aurait voulu évincer Eliyahu, mais aurait cédé aux réticences de Ben Gvir.

Comme indiqué, il s’agit du dernier exemple dans lequel Netanyahu a subordonné les préoccupations du temps de guerre à la gestion de la coalition, y compris la préparation à la survie politique future.

Au cours des dernières les sondages, 70 à 80 pour cent des Israéliens estiment que Netanyahu devrait démissionner après la guerre. Les chefs des partis d’opposition Avigdor Liberman et Merav Michaeli ont déclaré lundi qu’il devrait démissionner maintenant.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu, à gauche, salue le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir à la Knesset, le 23 mai 2023. (Gil Cohen-Magen/AFP)

Avant que l’attaque terroriste dévastatrice du Hamas du 7 octobre ne déclenche la guerre actuelle à Gaza, des conseillers du Likoud, d’anciens hommes politiques et des analystes politiques israéliens prédisaient que Netanyahu pariait à la fois sur sa liberté et sur son héritage dans la conclusion d’un accord de normalisation avec l’Arabie Saoudite négocié par les États-Unis.

Cet accord – qui, selon certains analystes, pourrait amener l’opinion publique à pardonner à Netanyahu d’avoir plongé Israël dans neuf mois de troubles avec le projet de son gouvernement d’assouplir les contraintes judiciaires qui pèsent sur son propre pouvoir, ainsi que les trois procès pour corruption en cours du Premier ministre – est désormais en cours. congélateur.

Netanyahu construit déjà un récit pour protéger son siège, centré sur la question de la responsabilité de l’échec colossal des renseignements et de la conception stratégique que représente le 7 octobre.

Lundi, un mois après le début de la guerre, Netanyahu a fait sa déclaration la plus proche d’assumer la responsabilité de l’échec. Dans une interview en anglais avec ABC News, il a déclaré que « bien sûr », il était possible qu’il soit en faute, mais que des enquêtes devraient avoir lieu après la guerre.

S’adressant en hébreu au public israélien, Netanyahu a déclaré qu’il avait une responsabilité dans l’avenir d’Israël, mais il a évité d’assumer le fardeau qu’une série de hauts dirigeants israéliens ont déjà assumé.

En plus de rejeter la responsabilité, Netanyahu a publiquement laissé entendre à deux reprises que cette responsabilité devrait être imputée aux chefs de la sécurité et du renseignement.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu s’entretient avec ABC News, le 6 novembre 2023. (Capture d’écran)

Dimanche, Netanyahu a lié une manifestation de réservistes militaires contre la réforme judiciaire de son gouvernement à la décision du Hamas d’attaquer. Il a rapidement fait marche arrière en tweetant que la responsabilité du 7 octobre incombe uniquement au Hamas.

Deux semaines plus tôt, le Premier ministre avait tweeté de vives critiques à l’encontre des chefs des services de renseignement militaire et du Shin Bet, affirmant qu’il n’avait aucune indication sur les plans du Hamas jusqu’à leur lancement. Netanyahu s’est ensuite rétracté, après avoir fait face au tollé général.

Moins de deux semaines après le début de la guerre, le site d’information Walla signalé que l’épouse de Netanyahu avait ordonné aux assistants du Premier ministre d’examiner les notes des réunions du cabinet et d’en extraire des citations de responsables de la sécurité qui avaient déclaré que le Hamas n’était pas enclin à l’escalade.

Netanyahu est désormais bien intégré dans sa coalition de 76 sièges, mais l’Unité nationale de Gantz a déclaré qu’elle n’était qu’un partenaire pour la durée des hostilités. Bien que beaucoup de choses puissent changer au cours de ce conflit à durée indéterminée, si Gantz devait se retirer, il laisserait derrière lui la mince coalition dure de 64 sièges que Netanyahu a formée fin 2022.

Le Premier ministre a associé son parti de droite modérée, le Likoud, exclusivement à des partenaires d’extrême droite et ultra-orthodoxes, car ils étaient les seuls disposés à le ramener au pouvoir à la fin d’un cycle de cinq élections qui ont dévoré la politique israélienne à partir de fin 2018. jusqu’en 2022.

Le député Moshe Gafni dirige une réunion de la commission des finances de la Knesset, qu’il préside, le 23 octobre 2023. (Oren Ben Hakoon/Flash90)

Les partenaires ultra-orthodoxes du Likoud organisent également leur propre rébellion silencieuse, que Netanyahu n’a pas réprimée. Fin octobre, le cabinet a officiellement réorienté tous les fonds non transférés de la coalition vers l’effort de guerre. Les fonds de la coalition sont des sommes distribuées pour tenir des promesses politiques, parmi lesquelles figurait un transfert inachevé de 300 millions de shekels (77 millions de dollars) destiné à accroître le financement des écoles privées ultra-orthodoxes à court d’argent.

Le député Moshe Gafni de Judaïsme unifié de la Torah préside la commission des finances de la Knesset, qui approuve les transferts, après avoir reçu une demande du ministère des Finances. Ni le ministère, dirigé par le ministre d’extrême droite Bezalel Smotrich, ni la commission n’ont pris de mesures pour restituer ce que le Mouvement pour un gouvernement de qualité a cité comme 6,65 milliards de shekels (1,7 milliard de dollars) de fonds gelés à la réserve générale du Trésor, afin qu’ils puissent être réaffectés .

Le ministère des Finances a refusé les demandes des députés et des journalistes souhaitant confirmer le montant exact, ce qui a conduit le député de l’opposition Vladimir Beliak à qualifier ce chiffre de « secret d’État » lors d’une discussion mardi à la commission des Finances. Un représentant du Trésor a déclaré au cours de la même réunion que l’État disposait de suffisamment de fonds pour répondre aux besoins actuels de la guerre.

Dimanche, les partis ultra-orthodoxes ont tenté d’obtenir un vote du cabinet pour exempter le financement des écoles ultra-orthodoxes de cette opération de financement, une décision qui a été annulée après l’objection de Gantz.