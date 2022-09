Déjà de bons Pixel Buds Pro ‘Bout pour devenir meilleurs

le nouveau de Google Pixel Buds Pro lancé seulement le mois dernier, mais il est déjà rapporté que Google cherche toujours à améliorer ses meilleurs écouteurs à ce jour. Si vous ne pouviez pas le dire à partir de la critique de Kellen, liée juste en dessous, il aime vraiment ces bourgeons. Et une fois qu’une mise à jour à venir arrivera, ce sera une histoire du bien qui s’améliore.

Selon 9to5Google qui a récemment démoli la dernière version de l’application Pixel Buds, une nouvelle fonction d’égalisation à 5 bandes est destinée aux écouteurs, permettant aux utilisateurs un meilleur contrôle sur les tonalités qu’ils peuvent produire. Contrairement à un égaliseur à bandes traditionnel qui est disposé horizontalement, cet égaliseur à 5 bandes est dit vertical avec des curseurs. Comme c’est intéressant. Et si la manipulation manuelle d’un égaliseur vous semble terne, il existe bien sûr des préréglages parmi lesquels vous pouvez choisir.

Équilibré

Clarté

Défaut

Basse lourde

Dernier enregistrement

Basse légère

Amplification vocale

En plus d’un égaliseur, une nouvelle fonction d’équilibre du volume est également en préparation. Tout comme dans une automobile où vous pouvez utiliser un curseur pour régler de quel côté du système de haut-parleurs d’une voiture provient le plus de son, cette nouvelle fonction d’équilibre du volume permettra la même chose. Si vous souhaitez que plus de son provienne du bourgeon droit, utilisez simplement un curseur. Il en ira de même pour la gauche, évidemment.

Étant donné que le code est déjà à l’intérieur de l’application, nous attendons peut-être simplement que Google actionne un interrupteur de son côté pour que ces fonctionnalités apparaissent dans l’application Pixel Buds. Nous vous tiendrons au courant si nous entendons/voyons quelque chose.

