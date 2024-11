Déjà dans la ligne de mire politique, le sort de la NOAA et de la FEMA est en jeu dans la balance électorale

À quelques jours des élections de 2024, au coude à coude, l’avenir des agences fédérales responsables des prévisions météorologiques, de la recherche sur le changement climatique et de la reprise après sinistre est en jeu.

Ces agences, à savoir la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) et la Federal Emergency Management Agency (FEMA), sont devenues de plus en plus politisées ces dernières années, malgré l’histoire de ces bureaux qui restent au-dessus de la mêlée. Mais avec les catastrophes naturelles alimentées par le changement climatique qui frappent désormais régulièrement les États-Unis, cette année a déjà été marquée par 24 événements météorologiques qui chacun a causé au moins 1 milliard de dollars de dégâts — les agences ont joué un rôle plus important. Et ce faisant, ils sont devenus la cible de certains conservateurs sceptiques quant au changement climatique et souhaitant réduire les budgets gouvernementaux.

Le candidat républicain à la présidentielle, Donald Trump, a promis de fortes coupes dans les budgets fédéraux. Elon Muskl’un de ses substituts les plus virulents, a déclaré la semaine dernière que il réduirait au moins 2 000 milliards de dollars du budget s’il a servi dans une deuxième administration Trump. Projet 2025une feuille de route politique conservatrice de 922 pages élaborée par la Heritage Foundation, un groupe de réflexion de droite, recommande que la NOAA soit « démantelée et réduite » et vise la FEMA, suggérant qu’une grande partie du fardeau financier de la reprise après sinistre soit transférée. aux gouvernements étatiques et locaux.

Cela pourrait radicalement changer la forme que prennent les secours en cas de catastrophe aux États-Unis.

« Il devient presque impensable que les États puissent un jour se rétablir sans des périodes de redressement longues et coûteuses qui découleraient des budgets nationaux et locaux », a déclaré Craig Fugate, qui a été administrateur de la FEMA sous l’administration Obama.

On ne sait pas exactement ce que signifierait une deuxième administration Trump pour la FEMA ou la NOAA. Trump a s’est publiquement distancié du Projet 2025même si nombre de ses auteurs étaient ses conseillers. Les responsables de la campagne Trump ont déclaré à NBC News dans des courriels que « le projet 2025 n’a RIEN à voir avec le président Trump ou sa campagne » et que seul le président « et aucune autre organisation ou ancien personnel ne représente la politique du deuxième mandat ». La campagne n’a pas répondu aux questions de suivi sur ses projets pour la NOAA et la FEMA.

La FEMA est déjà devenue la cible d’un examen minutieux et de critiques de la part de certains dirigeants républicains à la suite des ouragans Helene et Milton. Trump et plusieurs autres Républicains éminents sont allés jusqu’à pousser fausses allégations selon lesquelles l’argent de la FEMA serait destiné aux immigrants aux États-Unis illégalement. Dans le même temps, la désinformation généralisée sur les deux tempêtes a conduit les météorologues à devenir la cible de menaces malgré la remarquable précision de leurs prévisions.

Ces prévisions pourraient cesser d’être librement accessibles au public ou aux gouvernements des États si les recommandations du projet 2025 sont mises en œuvre, car la NOAA supervise le National Weather Service.

Lors d’entretiens, des experts universitaires et des responsables actuels et anciens de l’agence ont déclaré que même un programme partiellement inspiré par la feuille de route conservatrice pourrait rendre les États-Unis plus vulnérables aux conditions météorologiques extrêmes, dans un monde où les catastrophes majeures sont déjà devenues plus intenses et fréquent.

Actuellement, l’aide de la FEMA couvre au moins 75 % du coût des catastrophes majeures, mais les propositions du Projet 2025 réduiraient cette part à seulement 25 %.

Le représentant Jared Moskowitz, démocrate de Floride, qui a été directeur de la gestion des urgences de Floride sous le gouverneur Ron DeSantis de 2019 à 2021, a déclaré que limiter l’aide humanitaire pourrait transformer certaines communautés en villes fantômes. Il a évoqué l’ouragan Michael, qui a frappé la Floride en 2018 en tant que tempête de catégorie 5.

« Ces zones ne se seraient pas rétablies sans le fait que le gouvernement fédéral soit intervenu et ait payé pour la réponse et les efforts de rétablissement », a déclaré Moskowitz.

Les régions les plus durement touchées et qui ont le plus bénéficié de l’aide fédérale, a-t-il ajouté, « ont voté pour Donald Trump, ont voté pour Rick Scott, ont voté pour Ron DeSantis ».

Depuis les ouragans Helene et Milton, le gouvernement fédéral a approuvé plus de 1,2 milliard de dollars d’aide aux efforts de rétablissement, selon FEMA. Cela comprend plus de 185 millions de dollars d’aide à 116 000 foyers de Caroline du Nord et plus de 413 millions de dollars à plus de 125 000 foyers de Floride, où les deux tempêtes ont touché terre.

Une maison détruite après l’ouragan Milton à St. Pete Beach, en Floride, le jeudi 10 octobre 2024.

Si les propositions du Projet 2025 avaient été mises en œuvre pendant Helene, a déclaré Fugate, elles auraient probablement entraîné « davantage de pertes en vies humaines, une réponse beaucoup plus lente et très peu d’aide financière pour aider les communautés à se rétablir ».

Le Projet 2025 recommande que la NOAA soit « démantelée et nombre de ses fonctions éliminées, confiées à d’autres agences, privatisées ou placées sous le contrôle des États et des territoires ».

Matthew Sanders, directeur adjoint par intérim de l’Environmental Law Clinic de l’Université de Stanford, a déclaré que la privatisation des prévisions météorologiques pourrait conduire à valoriser les bénéfices des entreprises au détriment de la fourniture d’un service public solide, ce qui pourrait compromettre la qualité des prévisions.

« Une agence gouvernementale neutre et centralisée a un rôle important à jouer que les entreprises privées ne peuvent pas ou ne veulent pas jouer dans cet espace », a déclaré Sanders.

Matthew Burgess, professeur adjoint au College of Business de l’Université du Wyoming, a déclaré que la privatisation des prévisions météorologiques pourrait également créer des situations dans lesquelles les gouvernements d’État ou locaux disposant de plus de ressources auraient accès à des prévisions de meilleure qualité, tandis que ceux qui auraient moins de moyens seraient laissés pour compte. sombre. Ou bien, a-t-il ajouté, une région présentant un risque plus élevé d’ouragans ou de tornades pourrait être obligée de payer davantage pour ces prévisions.

« À l’heure actuelle, la Floride reçoit gratuitement ses prévisions d’ouragans du gouvernement fédéral », a déclaré Burgess. « Si nous privatisons cela, le secteur privé fonctionnera probablement plus efficacement, en moyenne, mais cela sera-t-il compensé par une incitation aux prix abusifs ? Parce qu’en gros, lorsque vous êtes sur le point d’avoir un ouragan, vous avez vraiment besoin de ces prévisions, et vous allez payer ce qu’ils facturent.

Dans un communiqué, la Heritage Foundation a déclaré : « Le projet 2025 n’appelle pas à l’élimination de la NOAA ou du NWS. Cette affirmation est fausse et ridicule.

« Il y a une distinction entre privatisation et commercialisation », ajoute le communiqué. « Utiliser des produits commerciaux pour offrir de meilleurs résultats aux contribuables à moindre coût n’a rien de nouveau. »

Au-delà de ses propositions concernant des agences particulières, le Projet 2025 appelle également à la dissolution de la recherche fédérale sur le changement climatique. Mais comprendre les effets du changement climatique fait partie intégrante de la prévision, notamment en ce qui concerne les tempêtes, car les océans plus chauds entraînent davantage intensification rapide des ouragans et une atmosphère plus chaude les rend capables de déverser plus de pluie.

« C’est pourquoi tout le monde se lève chaque jour pour venir ici et faire ses recherches afin que les gens soient mieux préparés (…) à prendre des décisions qui sont cruciales pour eux et leurs familles », a déclaré DeNa Carlis, directrice du National Severe Storms de la NOAA. Laboratoire.

Mettre fin à la recherche sur le climat rendrait les États-Unis plus vulnérables à ses conséquences, a déclaré Fugate.

« Ce n’est pas parce que vous n’aimez pas la réponse que l’information n’est pas importante », a-t-il déclaré. « Comment pouvons-nous nous préparer si nous ignorons ce qui s’en vient ?

Dans un contexte de manque de confiance croissant dans les institutions gouvernementales, a déclaré Sanders, des réductions importantes dans la recherche ou dans les agences météorologiques ou de catastrophe pourraient éroder davantage la confiance.

« Le changement climatique est un problème tout à fait unique dans la mesure où, comme la plupart des problèmes environnementaux, il ne respecte pas nos frontières politiques ni celles de nos États », a-t-il déclaré. « Nous avons besoin d’agences fédérales centralisées pour répondre au changement climatique, d’agences capables de gérer des catastrophes majeures et impliquant plusieurs États à l’échelle appropriée. »

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com