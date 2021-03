La pandémie et l’utilisation par les médias du Fauci comme outil politique ont fait du médecin l’un des employés du gouvernement les plus en vogue de mémoire récente. Parmi les autres produits dérivés de Fauci, citons des bougies de prière, des poupées bobblehead, des ornements de Noël et, bien sûr, des masques. Il y a des tasses et des T-shirts, un autocollant pour pare-chocs de WWFD (que ferait Fauci?) Et «In Fauci We Trust» des chaussettes.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy