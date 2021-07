«Déjà carnage»: les fans anglais se massent à Londres après le «feu d’artifice tiré à l’hôtel italien» avant la finale de l’Euro 2020 (VIDEO)

Selon l’Athletic, des feux d’artifice ont été déclenchés devant la base d’entraînement de Tottenham Hotspur à Enfield où l’Italie séjourne avant la finale de dimanche à Wembley.

L’équipe Azzurri n’aurait pas été dérangée par l’incident et n’aurait apparemment pas l’intention de porter plainte auprès des organisateurs de l’UEFA.

Les vidéos des scènes sont déjà devenues virales sur les réseaux sociaux.

Un clip qui dure 44 secondes montre clairement un certain nombre de feux d’artifice rouges qui se succèdent rapidement à l’extérieur d’un pub de la région.

Et dans un autre, des feux d’artifice rouges et verts remplissent le ciel nocturne de loin.

| NOUVEAU : feu d’artifice devant l’hôtel de l’Italie à Londres hier soir pic.twitter.com/7vOWYwlBDL – Nouvelles pour tous (@NewsForAllUK) 11 juillet 2021

Dimanche matin, les Three Lions Fans remplissaient déjà la capitale Londres plusieurs heures avant le coup d’envoi, et on leur a dit de se calmer alors qu’il a été prédit que 7,1 millions de pintes de bière seront consommées au cours de la journée.

Peut-être en prévision de scènes laides qui pourraient se dérouler plus tard, Sky Sports Italia a rapporté que plusieurs restaurants italiens ont déjà fermé leurs portes.

Dans la région de Wembley, un groupe a été capturé en train de grimper sur le toit d’un bus public, avec un journaliste de BBC News qui a mis en ligne un clip sur Twitter remarquant que le conducteur « a dû abandonner ».

Wembley. Le chauffeur de bus a dû abandonner. #euro2020pic.twitter.com/7KluBveirZ – James Waterhouse (@JamWaterhouse) 11 juillet 2021

Les masses se dirigent à nouveau vers Leicester Square, qui est un endroit populaire qui reçoit généralement des premières de films britanniques mais qui diffuse des matchs.

Les conséquences de la défaite 4-0 de l’Ukraine en quart de finale ont vu des affrontements avec la police et plusieurs arrestations, ce qui ne sera pas si loin si un rapport est exact.

Repéré Alan Titchmarsh au milieu de Leicester Square pic.twitter.com/5n8zuojxX0 – Michael Timbs (@MichaelTimbs) 11 juillet 2021

Un écrivain a dit que c’était « déjà carnage » là-bas, et un animateur radio est entré plus en détail en commentant : « Leicester Square crée des problèmes. Des centaines ici.

« Des hommes jettent des pintes en l’air, des arbres arrachés, des fusées éclairantes, des bouteilles jetées aux fenêtres. Il n’est même pas 14 heures. »

Leicester Square crée des problèmes. Des centaines ici. Des hommes jettent des pintes en l’air, des arbres arrachés, des fusées éclairantes, des bouteilles jetées aux fenêtres. Il n’est même pas 14h. – Danny Wallace (@dannywallace) 11 juillet 2021

Dans le métro jusqu’à Wembley et jusqu’à présent, nous avons entendu l’Italie se faire dire de coller ce qui semble être tout le contenu d’un menu italien, ainsi que le Colisée, une Vespa, une Fiat 500 et Leonardo Da Vinci. – Sam Farley (@FarleyWrites) 11 juillet 2021

Se dirigeant vers de tels endroits, les trains souterrains sont apparemment pleins de fidèles anglais chantant des chants péjoratifs qui disent à leurs homologues italiens de coller des pierres angulaires telles que les pâtes, le Colisée, les Vespas, les Fiat 500 et Léonard de Vinci.

À King’s Cross, le point d’arrivée de la plupart des gens d’ailleurs dans le pays compte tenu de son immense gare, les pubs seraient bondés tandis que des fusées éclairantes seraient lancées dans la rue.

Maintenant, il reste à voir combien donneront le coup d’envoi et si les autorités peuvent garder un couvercle sur tout problème potentiel avant, pendant et après le match.

L’Angleterre participe à sa première finale majeure en 55 ans, après avoir remporté un trophée important lors de la Coupe du monde à domicile en 1966.