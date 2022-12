Deion Sanders transforme la perte de Jackson State en un moment propice à l’apprentissage

Jackson State perd contre NC State en prolongation après une passe abandonnée de Hayden Hagler, Deion Sanders passe à plein Primetime pour en faire un moment propice à l’apprentissage.

Jackson State est entré dans le Celebration Bowl d’hier invaincu, prêt à mettre un point d’exclamation sur sa saison. Avant le match, Deion Sanders a refoulé ses larmes en parlant à l’équipe. C’était une situation presque trop parfaite pour Sanders. Entraîneur à Atlanta, au Mercedez Benz Dome dans la ville qui l’a choisi pour être leur star au début de sa carrière de joueur.

Deion Sanders réconforte le joueur après avoir laissé tomber la passe en OT pour perdre le bol de célébration

Alors que Jackson State avait clairement le talent, NC State a pris ses trois mêmes jeux et les a utilisés pour remporter le bol de célébration. Même avec le TD de dernière seconde de Travis Hunter dans le règlement pour égaliser le match, les prolongations scelleraient la victoire de NC States 41 à 34. Une passe de TD abandonnée de Hayden Hagler a essentiellement mis fin au match. La passe abandonnée a ruiné l’espoir des Jackson States de terminer en tant que champions.

Bien sûr, les médias sociaux ont fait des blagues, le seul joueur blanc sur le terrain a ruiné le match de championnat HBCU. Dans le vestiaire, Deion Sanders a profité de l’occasion pour rappeler à Hagler que cela ne ferait que le rendre plus fort dans la vie et dans des situations hors du terrain. Le football est un sport d’équipe et Coach Prime lui a rappelé qu’ils avaient perdu ensemble, ce n’était pas seulement sur ses épaules.