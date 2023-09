Deion Sanders s’assoit avec Taylor Rooks pour répondre aux critiques

Deion Sanders s’est récemment entretenu avec Taylor Rooks et a laissé tomber les mesures tout en répondant à ses détracteurs. Non seulement cela, mais il a confirmé que son fils Shedeur reviendrait l’année prochaine.

Entre les préparatifs du grand match du Colorado contre l’Oregon, Deion Sanders a trouvé le temps de s’asseoir avec Taylor Rooks pour une interview en tête-à-tête. Dans l’interview pour Bleacher Report, Sanders a parlé de personnes qui pensent que le Colorado « passe juste un moment » et n’est pas un programme durable.

Lorsque Rooks s’est demandé pourquoi cela durait « plus d’un instant », Sanders n’a pas hésité.

« Parce que les moments qui ont une cohérence se traduisent en monuments », a déclaré Sanders. « C’en est une autre. C’était tellement bon. Je devais juste y penser. Quand je l’ai dit, je l’ai vu. Voyons si je peux le répéter. Je ne suis pas un instant, je suis un monument », a-t-il ajouté.

La saison dernière, le Colorado a obtenu une fiche de 1-11 et même avec l’annonce de l’arrivée de Coach Prime au programme, beaucoup prédisaient que l’équipe ne s’améliorerait pas beaucoup. À l’approche de la quatrième semaine de la saison, le Colorado est toujours invaincu, l’Oregon et l’USC étant les prochains au programme. Ces matchs seront les premiers où la pression n’est pas exercée sur le Colorado, car beaucoup doutent encore de Deion et s’attendent à des défaites consécutives.

Ailleurs dans la conversation, Deion a finalement laissé entendre que son fils Shedeur reviendrait la saison prochaine. Les fans du Colorado ont été stressés en pensant que le fils de Coach Prime entrerait dans le repêchage et les laisserait finalement en suspens.

« Shedeur ne veut pas être deux avec personne », a déclaré Sanders à Rooks. USA aujourd’hui sur l’avenir de son fils dans la NFL. «Il ne se déprime pas comme ça… Les gens [are] le projeter derrière Caleb Williams, et Caleb Williams est phénoménal. Mais Shedeur n’est pas un passager arrière.

Cela semble être une raison assez solide de s’éloigner de ce que nous savons de la famille Sanders. Pourquoi partirait-il cette année alors que l’année prochaine, toute l’attention et le battage médiatique seraient les siens ?

Dans deux semaines, le Colorado affrontera le quart-arrière de l’USC et actuel vainqueur de Heisman, Caleb Williams, dans un match à ne pas manquer, et une victoire contre l’USC ne ferait que consolider la place de Shedeur en tant que finaliste de Heisman.

Cela devrait s’avérer particulièrement excitant.

Vous pouvez regarder la conversation complète de Deion et Taylor Rooks ci-dessous.