Deion Sanders répond à la haine suscitée par le départ de l’État de Jackson

Le week-end dernier, Deion Sanders a annoncé sa décision de quitter la Jackson State University. L’annonce de l’emploi au Colorado est intervenue même quelques minutes après avoir remporté le championnat SWAC. Si vous suivez Deion sur les réseaux sociaux, vous vous souviendrez peut-être de son “lancement en douceur” du travail avec Rob Jay plus tôt dans la semaine.

Au cours de cette interview, Rob Jay a mentionné que son équipe préférée était les Chiefs de Kansas City qui ont bientôt affronté les Broncos de Denver. Au début, cela semblait hors sujet jusqu’à ce qu’il demande directement à Deion Sanders s’il pouvait l’accompagner à Denver. Le couple a éclaté de rire, confirmant presque le départ prochain.

La chimie et la relation entre Deion Sanders et le journaliste Rob Jay sont hilarantes. Le couple peut à peine passer une seule interview sans se couper. C’est juste que Rob Jay obtient la première interview de Deion depuis qu’il a annoncé qu’il avait accepté le poste au Colorado. Interrogé sur l’héritage qu’il laisse derrière lui, Deion a révélé qu’il se moquait bien de l’héritage. Sanders a également répondu au contrecoup de son départ, beaucoup affirmant qu’il était revenu sur les déclarations faites au fil des ans.

“Le problème est que les médias sociaux donnent aux gens l’impression qu’ils ont leur mot à dire dans votre vie, et ce n’est pas le cas”, a déclaré Sanders.

« Je pense que nous avons donné aux gens une multiplicité de moments qu’ils peuvent saisir à jamais. Beaucoup de victoires, beaucoup de changements, et il y a tellement plus de changements à avoir. Mais le programme de football ne peut pas être le vecteur de tous les changements. Le changement commence au sommet ; cela ne commence pas avec le programme de football. Le changement commence dans chaque université, pas seulement à JSU – dans chaque université, au sommet et il se répercute vers le bas »,