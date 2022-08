Après leur incompréhension publique, Deion Sanders et Nick Saban ont rejoint Sportscenter pour prévisualiser la prochaine saison de football universitaire.

Après les commentaires incorrects de l’entraîneur-chef de l’Alabama Nick Saban sur Deion Sanders et Jackson State payant pour les joueurs, il semble que les deux soient revenus à un bon endroit. Après que les commentaires de Nick Saban aient mis le feu au monde du football universitaire, Deion, contrairement à Jimbo Fisher, a pris la grande route et a promis que tout serait réglé.

Deion Sanders rejoint Nick Saban sur SportsCenter pour discuter de NIL et de la saison 2022-2023.

Deion Sanders et Nick Saban étant le visage d’Aflac et passant du temps ensemble chaque été, ils ont rapidement trouvé un terrain d’entente. Cette semaine, ils ont tous les deux rejoint SportsCenter pour prévisualiser la prochaine saison de football universitaire, mais ne se sont pas retenus lors de la discussion sur le nom, l’image et la ressemblance.

“Je pense que certaines choses sont préoccupantes”, a déclaré Saban sur SportsCenter. «Nous permettons aux anciens élèves par le biais de collectifs de s’impliquer dans le recrutement et d’autres choses – c’est quelque chose contre lequel nous nous sommes toujours gardés dans le football universitaire. Je pense quel genre d’équilibre concurrentiel sommes-nous capables de créer si nous permettons que cela se produise – ce qui ne sera pas formidable pour les fans.

Deion Sanders a sauté dans la conversation juste après avoir rappelé à tout le monde que Jackson State était loin d’être même en mesure de faire payer des joueurs à quiconque. Il va même plus loin en demandant où le NIL est utilisé parce qu’il n’a pas vu beaucoup d’utilisation.

“Tout d’abord, nous ne pouvons pas rivaliser”, a déclaré Sanders. « Nous n’avons pas de collectifs. Nous n’avons rien de tel. On essaie de rallier des boosters et vous parlez de collectifs ? Je ne connais même pas la définition d’un collectif. Dans son «nom, image et ressemblance», j’ai des enfants qui sont indemnisés, mais quand vous parlez de nom, d’image et de ressemblance – je n’ai rien vu sur quoi que ce soit. Nous parlons de ces enfants qui gagnent des millions de dollars – sur quoi sont-ils? Où sont le nom, l’image et la ressemblance, ou est-ce juste les collectifs qui paient ces enfants pour participer à tel ou tel collège ?

À l’approche de cette saison de football, l’équipe de football de l’État de Deion Sanders Jackson et l’équipe de football de l’Alabama de Nick Saban sont celles à surveiller.