Deion Sanders fait sa première interview en tant qu’entraîneur-chef de football à l’Université du Colorado avec son amie de longue date Shannon Sharpe.

Les dernières semaines du parcours d’entraîneur de Deion Sanders ont été tout simplement passionnantes. La plupart de ceux qui le soutiennent sont fiers de l’histoire qu’il a faite. Deion est maintenant le premier entraîneur-chef de la HBCU embauché pour entraîner une école Power 5. Les autres sont Bouleversé, il a quitté Jackson State et considérez-le comme un vendu. Coach Prime a déjà déclaré publiquement qu’il ne faisait pas de négativité, mais qu’il entendait les murmures. Pour tout aborder, il a décidé de s’entretenir avec sa collègue moitié de Famer et amie proche Shannon Sharpe.

Deion Sanders rejoint le podcast ‘Club Shay Shay’ de Shannon Sharpe et parle de son parcours d’entraîneur qui l’a conduit au Colorado

Deion Sanders sur Shannon Sharpe Club Shay Shay a montré un côté vulnérable à l’entraîneur-chef dont on parle le plus cette année. L’épisode commence avec Deion recevant un massage sur sa jambe montrant ses cicatrices et ses orteils manquants de sa bataille contre les caillots sanguins. L’entraîneur Prime a révélé à quel point la situation était urgente et comment un membre du personnel lui a dit que ses orteils étaient noirs et qu’il avait besoin d’aide a conduit à de nombreuses nuits à l’hôpital. Plus tard dans l’épisode, les deux se sont mis au travail et ont discuté du financement de HBCU et Sanders ne s’est pas retenu.

“Parlons du financement global de l’école”, a déclaré Sanders. “Je voulais apporter de la solvabilité à ‘comment sommes-nous fauchés? comment demandons-nous toujours? pourquoi sommes-nous toujours en déficit?’ Tu veux dire tout le monde ? C’est un problème pour moi. Enquêtons et trouvons les défauts. Est-ce l’État, est-ce le gouvernement ? D’où cela vient-il ? Trouvons-le. J’étais prêt à engager une équipe pour auditer et trouver cela parce qu’il est impossible pour nous tous d’être dans la même situation.

Un autre fait intéressant abandonné par Deion était que seulement 7% des anciens élèves faisaient des dons aux écoles. Deion a également révélé que c’était la raison pour laquelle il n’avait pas rencontré d’anciens élèves de Jackson State. Lorsqu’il s’est adressé aux sceptiques et aux personnes qui l’appelaient un vendu, Sanders a posé une question simple : qu’est-ce qui était vendu ? Il a ensuite mentionné comment quelqu’un pouvait-il l’interroger alors que tous ses enfants et même son chien étaient enfermés dans le soutien de Jackson State.

Vous pouvez regarder l’intégralité de l’épisode ci-dessous.