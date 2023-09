Deion Sanders réagit au Colorado St. HC qui ombrage ses manières

Deion Sanders a répondu à l’entraîneur de l’État du Colorado, Jay Norvell, remettant en question ses manières une fois de plus en déclarant « C’est personnel ».

La semaine dernière, Deion Sanders et son équipe du Colorado ont écrasé le Nebraska après avoir manqué de respect à l’équipe et à leur entraîneur-chef personnellement. On pourrait penser que cela apprendrait aux autres entraîneurs à garder leurs commentaires pour eux, mais ce n’est pas le cas. Avant le Rocky Mountain Showdown de ce week-end avec l’État du Colorado, l’entraîneur-chef de la CSU, Jay Norvell, a décidé d’ombrer les manières de Deion Sanders. De plus, il a indirectement remis en question l’éducation de Deion et a déclaré qu’il espérait qu’ils entendraient ses remarques à Boulder.

«Je m’en fiche s’ils l’entendent à Boulder. Je leur ai dit, j’ai enlevé mon chapeau et j’ai enlevé mes lunettes. J’ai dit que lorsque je parle à des adultes, j’enlève mon chapeau et mes lunettes. C’est ce que ma mère m’a appris. (Le Colorado) ne nous aimera pas, peu importe ce que nous disons ou faisons. Norvel a déclaré lors de son émission hebdomadaire Coaches.

Selon Sports illustrés, Sanders s’est assis avec la voix du Buffs Mark Johnson dans son émission hebdomadaire et a répondu aux calomnies. Johnson a montré son soutien à Deion en portant un chapeau de cowboy et des lunettes au spectacle que Deion a mentionné dans sa réponse.

Prime a demandé à Johnson si c’était vraiment celui qu’il essayait d’être avant de s’adresser directement à Norvell.

« Je ne vais pas me présenter devant vous et changer qui je suis simplement parce que vous êtes là », a ajouté Sanders. «Je ne fais pas ça. Je suis cohérent avec qui je suis. Il a poursuivi en disant : « Je suis un homme adulte. Je suis censé porter ce que je ne suis pas censé porter.

L’entraîneur Prime ne s’est pas arrêté là, il a sorti les caméras pour s’entraîner tout en annonçant à son équipe la nouvelle du manque de respect. Une fois de plus, le Colorado dit « C’est personnel » et sera à la chasse au sang contre l’État du Colorado ce week-end. Pour rendre la situation plus amusante, rappelez-vous que la CSU est actuellement 0-1 après une défaite éclatante de 26 points au cours de la première semaine contre l’État de Washington.

Shilo Sanders a rejoint Pat Mcafee pour plaisanter sur la situation et partager son incrédulité mutuelle face à l’audace des entraîneurs que vous pouvez regarder ci-dessous.