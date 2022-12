Deion Sanders quitte l’État de Jackson pour entraîner le Colorado n’est pas une surprise

Il y a de bons points dans ces arguments, mais il ne faut pas oublier que Sanders a réussi à renverser le football de l’État de Jackson, ramenant l’équipe à une forme ressemblant à son ancienne gloire et rehaussant, bien que brièvement, le profil public de l’école. Il sera sur la touche pour un dernier match alors que son équipe invaincue affrontera un autre HBCU, North Carolina Central, au Celebration Bowl d’Atlanta le 17 décembre.

Il allait toujours être presque impossible de garder Sanders à Jackson State s’il gagnait systématiquement. Toutes les personnes impliquées connaissaient l’accord et Sanders a parlé ouvertement d’écouter d’autres offres. Cette semaine, l’école l’a chaleureusement remercié pour sa course de courte durée. Sanders est ce qu’il a toujours été: un mercenaire sportif avec une allure d’aboyeur de carnaval, un panache de prédicateur au bord de la route et un talent pour gagner.

“Habituellement, quand Dieu m’envoie dans un endroit, il m’envoie pour être un vecteur de changement”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse/sermon d’introduction.

Je pleure pour nos HBCU Ils ont été chroniquement sous-financés depuis leur création à la fin des années 1800, privés des ressources appropriées des législatures des États et du gouvernement fédéral alors que de plus en plus d’argent se déverse dans les écoles à majorité blanche. Le projet d’enseignement supérieur dans les collèges noirs reste coincé dans ce qui semble être une longue et inaltérable course à la survie. Les équipes sportives en difficulté des HBCU font certainement partie de cette mouture.

Parmi les Noirs, beaucoup d’entre nous voulaient croire que Sanders resterait plus longtemps que cela, et se retrouvent maintenant avec une blessure particulièrement douloureuse parce que la communauté noire se retrouve si souvent à la périphérie, se sent si souvent abandonnée par des garanties audacieuses.

Le saut de Sanders dans une école riche et blanche après avoir promis le monde à ses jeunes athlètes noirs et à leurs familles est un autre rappel que les Noirs, en particulier, ont toujours dû prendre des assurances avec un grain sain d’appréhension sceptique – même lorsqu’ils viennent de les gens de nos communautés.

Avec le recul, qu’est-ce qui nous a fait penser qu’un ancien joueur avec le statut et l’ego de Prime Time resterait plus qu’un filet de saisons? Rien dans le passé de Sanders ne suggérait une telle constance. Sanders a joué dans quatre équipes en neuf saisons en tant que voltigeur dans la Major League Baseball. Au cours de sa carrière au Temple de la renommée de la NFL, il a joué pour cinq équipes en 14 saisons. Sanders a remporté un Super Bowl avec les 49ers de San Francisco, puis un autre avec le rival détesté des 49ers, les Cowboys de Dallas. Avant d’accepter le poste de Jackson State, il avait quitté le réseau NFL pour Barstool Sports.