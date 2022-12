Deion Sanders quitte Jackson State pour devenir entraîneur du Colorado

Deion Sanders a mis le feu à l’univers historiquement noir de la chronologie des médias sociaux (HBTU). Il n’y a pas de scandale d’infidélité, il n’y a pas de conduite avec facultés affaiblies et il n’y a pas d’enquête criminelle sur le détournement d’argent des pauvres. Non, il vient de prendre un emploi dans une autre école et le HBTU est outré. Eh bien, au moins une partie du HBTU…

Jackson State University a fait parler de football universitaire au cours des 3 dernières années parce que “Coach Prime” avait amené ses talents dans un collège et une université historiquement noirs avec pour mission de gagner des matchs et de faire briller les écoles qui n’obtiennent généralement pas de fanfare nationale. . Le concert a également donné à Sanders une plate-forme pour montrer sa capacité d’entraîneur. Il y avait beaucoup de questions et le dossier 27-5 de JSU a fourni toutes les réponses.

La semaine dernière, on a demandé directement à Sanders si l’Université du Colorado à Boulder lui avait proposé un emploi et contrairement à la plupart des entraîneurs universitaires, il a répondu directement selon un États-Unis aujourd’hui rapport:

“Ouais, le rapport est définitivement vrai”, a déclaré Sanders aux journalistes lundi lorsqu’on lui a posé des questions sur le travail au Colorado et s’il y avait un intérêt mutuel. « Ils ne sont pas les seuls. Le rapport est vrai. Je ne vais pas m’asseoir ici et raconter toutes mes affaires, mais ils ne sont pas les seuls. Et je serais un menteur si je vous disais qu’ils ne l’ont pas fait. Vous savez qu’ils l’ont fait. Je sais qu’ils l’ont fait. Tout le monde là-bas sait qu’ils l’ont fait. Alors c’est comme ça. »

Il n’a pas eu à nous dire toutes ses affaires car hier, le Colorado a annoncé que Deion Sanders était leur nouvel entraîneur de football en chef. Il a parlé à sa nouvelle équipe pour la première fois hier après-midi.

La partie en colère du HBTU estime que Sanders est un charlatan et un vendu pour avoir accepté le poste au Colorado, car il aurait dû rester fidèle aux HBCU et a contribué à changer le récit sur le niveau de talent sportif et les opportunités qui ne sont pas offertes. pour eux. Beaucoup pensent que sa présence aurait pu changer les choses pour le mieux dans tous les HBCU et son départ après trois saisons réussies le marque comme un opportuniste.

De son côté, Coach Prime ne dort pas…

Beaucoup de ses pairs du football superstar gagnants du Super Bowl, du Temple de la renommée, le défendent…

Où en êtes-vous ? Tu es en colère contre Deion pour avoir quitté la ville ou content qu’il ait une autre opportunité d’entraîner une équipe de football universitaire ?