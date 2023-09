Deion Sanders pourrait-il être le prochain entraîneur-chef des Cowboys de Dallas ?

C’est une possibilité, selon Michael Irvin, co-animateur de « Undisputed » et membre du Temple de la renommée du football professionnel, qui estime que Sanders pourrait faire un saut dans la NFL si l’entraîneur-chef des Cowboys, Mike McCarthy, était renvoyé après la saison 2023.

« Cela fonctionnerait parfaitement », a déclaré Irvin à propos de la collaboration entre Sanders et le propriétaire Jerry Jones. « Les deux gars sont profondément loyaux. Les deux gars sont doués pour la promotion. … Ces deux gars veulent gagner. Ils peuvent se réunir, être ensemble et s’entendre très bien.

« Plus j’y pense, plus je dis : ‘Wow, ce serait absolument incroyable et absolument insensé.’ Oui, Deion pourrait être l’entraîneur des Cowboys de Dallas. Oui, Deion pourrait gagner en tant qu’entraîneur des Cowboys de Dallas.

Sanders, qui a passé 16 ans dans la NFL en tant que joueur de 1989 à 2005, est huit fois Pro Bowler, deux fois champion du Super Bowl et ancien joueur défensif de l’année de la NFL. Il a commencé sa carrière d’entraîneur de football universitaire en 2020 à Jackson State avant de rejoindre le Colorado cette année. Avant cela, il a été entraîneur dans des écoles à charte et préparatoires au Texas à partir de 2012.

Les Buffaloes, actuellement l’équipe classée n ° 22 au pays, connaissent un début de saison fulgurant après avoir bouleversé l’équipe alors numéro 1. 17 TCU au cours de la semaine 1.

D’un autre côté, Passer sans baie ne voit aucun moyen pour Jones et Sanders de coexister l’un à côté de l’autre.

« Il n’y a aucun moyen pour cet homme (Jones) de céder le contrôle et la vedette qu’il devrait céder à cet homme. [Sanders] parce que cet homme dont nous parlons dans Deion Sanders est autant son propre homme que n’importe quel homme qui a jamais marché », a déclaré Bayless. « C’est pourquoi il fait ce qu’il fait au Colorado parce qu’il l’a fait à sa manière depuis le premier jour à Jackson State. cela a conduit à ce qui vient de se produire, le plus grand revirement que j’ai jamais vu dans l’histoire du football universitaire du jour au lendemain au Colorado.

« Ce que je veux dire, c’est Jerry, il a accompagné Jimmy [Johnson] pendant un certain temps; ils ont commencé à s’affronter, Jimmy a insulté Jerry, et ça a explosé. C’était prévisible. Cela n’allait durer qu’un certain temps. C’était génial pendant un moment. Mike devrait avoir cinq ou six anneaux du Super Bowl, mais c’est de l’eau sous les ponts. Et puis il a dit : « Bill Parcells, viens ici. » Toi [Keyshawn Johnson] étaient partis, et il a forcé Terrell Owens à s’adresser à Bill Parcells, et Bill est éliminé ; il n’appellera même pas cet homme par son nom.

Sanders et le Colorado visent à démarrer la saison de football universitaire 2023 2-0, alors qu’ils affrontent le Nebraska lors du « Big Noon Kickoff » ( 12 h HE sur FOX et l’application FOX Sports ) ce week-end, tandis que les Cowboys débutent dimanche la saison régulière 2023 sur la route contre les Giants de New York et espèrent atteindre le match de championnat NFC pour la première fois depuis 1995.

