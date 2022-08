Deion Sanders partage la mise à jour de l’état de Jackson au milieu des pannes d’eau

Deion Sanders s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager une mise à jour de l’État de Jackson au milieu de graves pénuries d’eau, affirmant que le diable est un mensonge.

Les fortes pluies et les inondations de la rivière des Perles ont aggravé les problèmes des usines de traitement de Jackson, dans le Mississippi. Cela a laissé des milliers de personnes sans eau potable ni eau courante dans la ville.

Le gouverneur Tate Reeves a déclaré l’état d’urgence et a révélé que la capitale de l’État et la plus grande ville n’auront pas d’eau courante pendant une durée indéterminée.

Cette urgence a un impact direct sur la Jackson State University ainsi que sur son équipe de football et son entraîneur Deion Sanders. Deion a été transparent pendant son séjour à Jackson State et a montré les hauts et les bas et les batailles auxquelles lui et son équipe sont confrontés.

Lorsque des tempêtes se sont produites auparavant, Deion s’est associé à Barstool pour montrer les obstacles auxquels il était confronté pour devoir louer des chambres d’hôtel et se doucher dans les piscines. Sanders a de nouveau sauté sur Instagram ce matin pour révéler que l’équipe n’a pas de climatisation en état de marche ni de toilettes avec chasse d’eau, et devra faire fonctionner correctement les hôtels. Ce n’est jamais le seul à être abattu, Sanders admet que l’équipe ira bien et fera face à la situation. Vous pouvez jeter un œil à sa vidéo ci-dessous qui présente des joueurs discutant des conditions en ce moment.