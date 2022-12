Deion Sanders parle de Travis Hunter, pourquoi il aimait jouer dans les deux sens

Deion Sanders se voit beaucoup dans Travis Hunter.

En fait, lorsque l’ancien entraîneur-chef de Jackson State – maintenant entraîneur-chef de l’Université du Colorado – a obtenu l’engagement du demi défensif cinq étoiles de Suwanee, en Géorgie, en 2021, il a commencé à élaborer un plan sur la façon de utiliser au mieux les compétences uniques de Hunter des deux côtés du ballon.

“(Travis) a un désir insatiable en lui”, a déclaré Sanders, qui a rejoint Shannon Sharpe de FOX Sports dans un récent épisode de son podcast, “Club Shay Shay”. “Il y a un amour et il y a un semblable, et il (Hunter) adore jouer au receveur. Quand le ballon est entre ses mains, il est électrique.”

Deion Sanders pense qu’il aurait pu entrer au Temple de la renommée en tant que receveur

Après avoir été officiellement nommé entraîneur-chef du Colorado le 3 décembre, Sanders s’est efforcé de s’assurer que Hunter était à bord pour le rejoindre à Boulder. Effectivement, Hunter a annoncé officiellement qu’il rejoindrait “Coach Prime”, en faisant une annonce sur sa page Instagram mercredi.

S’il y a quelqu’un capable d’entraîner un jeune athlète extrêmement talentueux sur la façon d’exceller des deux côtés du ballon, c’est bien Sanders.

En tant que double champion du Super Bowl, sélection All-Pro de la première équipe à six reprises et membre du Temple de la renommée du football professionnel et du football universitaire, Sanders est connu comme l’un des meilleurs arrières défensifs à avoir jamais joué au football. . Mais aussi bon qu’il soit pour verrouiller les receveurs larges adverses, Sanders était également une menace du côté offensif du ballon.

En 14 saisons dans la NFL, Sanders a réussi 60 attrapés pour 784 verges et trois touchés. La majorité de ces captures ont eu lieu au cours de la saison 1996 de la NFL, alors qu’il jouait constamment dans les deux sens pour les Cowboys de Dallas.

Sanders a partagé avec Sharpe qu’il avait reçu de nombreuses critiques pour avoir essayé de jouer à la fois receveur large et arrière défensif, et que beaucoup de gens étaient sceptiques quant à l’idée qu’il puisse réussir à jouer dans les deux sens.

“J’ai atteint un certain niveau et les gens ont commencé à me dire que je ne pouvais pas faire les deux”, a déclaré Sanders à Sharpe. “Je n’ai jamais essayé de prouver que quelqu’un avait tort parce que je me fiche de l’opinion des autres… parce que l’opinion que vous avez de moi n’est pas l’opinion que j’ai de moi-même.”

Sanders a terminé la saison 1996 avec 36 réceptions pour 475 verges et un score. Il a en moyenne plus de 13 verges par prise en route pour être nommé All-Pro de la première équipe.

“Je l’ai fait parce que c’est ce que j’aimais faire et je savais que je pouvais aider mon équipe à gagner”, a déclaré Sanders à propos du jeu dans les deux sens. “L’équipe allait faire mieux pour mettre le ballon dans mes mains.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il aurait pu faire du Pro Football Hall of Fame un receveur strictement large, Sanders n’a pas hésité une seconde.

“J’aurais été All-Pro. J’aurais atteint le Temple de la renommée”, a déclaré Sanders. “Je le crois vraiment.”

Sanders envisage une voie similaire pour Hunter, qui sera l’un des joueurs les plus intrigants du pays lorsqu’il prendra le terrain pour le Colorado en 2023.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui séparait Hunter des autres joueurs qu’il avait entraînés, Sanders n’a pas tardé à créditer la capacité de Hunter à intensifier et à jouer de son mieux dans les plus grands moments.

“Beaucoup de gars ont peur du moment”, a déclaré Sanders. “Ils disent qu’ils veulent le rocher, mais ils ne gagnent pas. Quand il l’appelle… il va gagner.”

